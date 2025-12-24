יום רביעי, 24.12.2025 שעה 19:26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

לאחר שפצע קשה את איסאק: ואן דה ון התנצל

בלם טוטנהאם פגע בחלוץ ליברפול בזמן שכבש והוביל לפציעה שתגרום לו להיעדר למספר חודשים. הוא ספג ביקורת חריפה מסלוט והתנצל: "שלחתי לו הודעה"

|
מיקי ואן דה ון (IMAGO)
מיקי ואן דה ון (IMAGO)

התחושות החיוביות בליברפול לאחר 1:2 חשוב מול טוטנהאם ביום שבת לא היו שלמות, זאת לאחר שחלוץ הקבוצה אלכסנדר איסאק שהגיע בקול תרועה בקיץ נפצע בזמן שהבקיע שער.

האחראי לפציעה היה מיקי ואן דה ון. בלם הלונדונים ונבחרת הולנד נכנס בפראות בחלוץ הרכש הנוצץ של המרסיסיידרס בזמן שהוא בעט, ולמרות שהכדור מצא את הרשת השוודי סיים את דרכו במשחק וצפוי להיעדר מספר חודשים לאחר שלפי הדיווחים שבר את רגלו.

לאחר ששתק בימים האחרונים, ואן דה ון בחר להתנצל. “שלחתי לו הודעה”, אמר ההולנדי ל’סקיי ספורט’. “לא רציתי לפצוע אותו, ברור שזו לא הייתה הכוונה שלי ורק רציתי לחסום את הכדור”.

אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)

“אני מקווה שהוא יתאושש בצורה טובה”, הוסיף הבלם. “אמרתי לו את זה. בתקווה שנראה אותו בקרוב חזרה על המגרש. האם הוא הגיב? כן, הוא העריך את זה ששלחתי הודעה”.

המילים של ואן דה ון מגיעות ברקע ביקורת קשה שהוא ספג כתוצאה מהתאקל המאוחר שלו. מאמן ליברפול ארנה סלוט זעם על שחקן טוטנהאם וביקר בחריפות את הפעולה שלו מוקדם יותר השבוע.

“התאקל שלו היה חסר אחריות”, אמר המאמן אמש (שלישי). “כשאתה מתאקל את איסאק 10 פעמים ברור שזה ייגמר עם פציעה רצינית”. מנגד, מאמן טוטנהאם תומאס פראנק הגן עליו: “הוא רצה לעשות הכל כדי למנוע את השער. שחקני הגנה שלא מתנהלים ככה הם לא שחקני הגנה אמיתיים”.

איסאק וסלוט, זעם על ואן דה ון בעקבות הפציעה (IMAGO)איסאק וסלוט, זעם על ואן דה ון בעקבות הפציעה (IMAGO)

כעת ליברפול תיאלץ להסתדר גם ללא אלכסנדר איסאק כשההתקפה שלה חסרה לקראת המשחק בשבת מול וולבס בפרמייר ליג. מעבר לחלוץ, גם קודי גאקפו פצוע, מוחמד סלאח נמצא באליפות אפריקה, דומיניק סובוסלאי מושעה וגם מצבו כשירותו של פלוריאן וירץ לא ברורה. במצב הלא פשוט הזה, סלוט יידרש למצוא פתרונות.

