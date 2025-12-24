נכון לעכשיו: אין הסכמות בין עוז בילו לנתניה

כבר בחודש ספטמבר פרסמנו כי עוז בילו יישאר במכבי נתניה ויוצע לו חוזה חדש, אך למרות שנערכה פגישה עם נציגו, לא הושגה הסכמה. אלא שמאז השתנתה התמונה ובילו הפך לשחקן המשמעותי ביותר של היהלומים.

בילו, רושם העונה שבעה שערי ליגה (כולל שער השבוע מול מכבי ת"א) ועוד שני בישולים והצדדים שבו לאחרונה לשולחן המו"מ, כשכזכור חוזהו מסתיים בתום העונה ולנתניה אופציה לעונה אחת נוספת. בשבוע האחרון, נערכה פגישה ואף שיחות בין הצדדים, כאשר נכון לרגע זה אין הסכמה בין הצדדים.

השחקן בן ה-24, דורש שדרוג בשכרו כיאה למעמדו במועדון וזאת כדי להפוך לאחד מבכירי המשתכרים הישראלים בקבוצה, אך כרגע, הצדדים לא מצליחים להגיע לעמק השווה, כשהמטרה היא להגיע להכרעה במהרה.

עוז בילו שמח (עמרי שטיין)

מנגד, הקבוצות הגדולות אורבות מעבר לפינה למקרה שהמגעים לא יבשילו עד פתיחת החלון. המטרה של הצדדים היא להגיע להסכמות על חוזה ארוך טווח, אך נכון לרגע זה, הדבר לא מסתדר.