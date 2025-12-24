יום רביעי, 24.12.2025 שעה 17:37
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

סיבוב ח' של גביע המדינה יוקדש לאבי מלר ז"ל

ההתאחדות לכדורגל הודיעה שהמשחקים בטורניר שיחלו מחר, ייערכו תוך התייחדות עם לכתו של העיתונאי ופרשן הספורט. "לימד את כולנו לאהוב את המשחק"

|
זרים על קברו של אבי מלר ז
זרים על קברו של אבי מלר ז"ל (חגי מיכאלי)

סיבוב ח’ של גביע המדינה ייצא לדרך מחר (חמישי) בצל לכתו של עיתונאי הספורט, אבי מלר, שהלך אתמול לעולמו והובא היום למנוחת עולמים. בעקבות לכתו ההתאחדות לכדורגל הודיעה שבכל המשחקים תיערך דקה של מחיאות כפיים לזכרו והקראת טקסט ייעודי.

הטקסט אותו הכרוזים יקריאו: “ההתאחדות לכדורגל מייחדת את מחזור גביע המדינה ווינר לזכרו של העיתונאי אבי מלר, שהלך לעולמו השבוע בגיל 72. מלר, עיתונאי, שדר, פרשן, איש תרבות, לימד את כולנו לאהוב את המשחק, כמעט ללא קשר למקום, ליום או לשעה בה הוא מתקיים.

“התשוקה שלו למשחק היפה, המקצוענות, הבקיאות, ההומור, נועם ההליכות, הצניעות וההבנה שכדורגל הוא הרבה יותר מספורט, הפכו אותו לשם דבר ולחלק מרכזי לעוד שנים רבות מפס הקול של המשחק. יהי זכרו ברוך", יסכמו.
 
 

