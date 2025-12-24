בית"ר הציגה תוכנית למיגור הגזענות בבית הדין

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל התכנס לדון בעבירות של קבוצות ליגת העל. היום (רביעי) התקיימו הדיונים על עבירות האוהדים של בית״ר ירושלים, מכבי חיפה והפועל באר שבע בין היתר, בעוד שהדיון של הפועל תל אביב בשל הקריאות של הקהל נגד המשטרה נדחה למועד אחר. החלטות השופט יתקבלו בהמשך.

בית״ר ירושלים

במשחק של בית”ר ירושלים נגד בני סכנין באצטדיון טדי, בו נכחו רק האוהדים בצהוב-שחור ביציעים, היו כמה אירועים שהובילו את הקבוצה לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה על ידי אוהדים.

כזכור, על פי דו”ח השיפוט, במהלך המשחק הושלכו חפצים מהיציע, נשמעו קריאות “מוחמד מת” ו-“מוות לערבים״, נורה זיקוק שגרם לשוער בני סכנין מוחמד אבו ניל לכאבים באוזניים, הושלכו חפצים לעבר השוער כך שהשופט דרש להזהיר את הקהל במערכת הכריזה, הושלך בקבוק שפגע בגבו של שוער היריבה והשופט נאלץ להפסיק את המשחק ולקחת את השחקנים לעיגול האמצע ולהזהיר בפעם השנייה את הקהל, אוהדים ירדו מהיציע לאזור שלטי הפרסומות לאחר המשחק ואף הודלק רימון עשן ביציע.

מהלך הדיון:

התובע ביקש לקנוס את בית״ר ירושלים ב-99 אלף שקלים סך הכל, כאשר 50 אלף בגין קריאות גזעניות.

נציג בית״ר ירושלים, עו״ד רונן מוזסון, טען בנוגע לכתב האישום: “אני לא מתכחש לאירועים המפורטים בדוחות השופט והמשקיף. לגבי המספרים של הקנסות המבוקשים, מעבר לסכום הפנטסטי של מאה אלף שקל, אני מבקש להתייחס אליו. הטלת 50 אלף שקלים על הקבוצה? אני לא בטוח שכך צריך לפעול כדי להילחם בגזענות. אני מבקש את שיקול הדעת של בית הדין, משום שמלבד זאת מופעל לנו עונש על תנאי של כניסת איסור קהל חוץ למשחק מול הפועל באר שבע, שזו תהיה גם פגיעה מקצועית.

“מעבר לכך, נותנים לנו עוד עונש על תנאי. לכן אני מבקש להתחשב בסכום הקנס על הקריאות הגזעניות. אני לא טוען דבר לגבי הקנס של הפירוטכניקה. ברור לי שיש שינויים לגבי הגזענות בענישה, אנחנו נערכים לזה ויש תוכניות של הקבוצה לגבי זה. אני מגיש את התוכנית לבית הדין, זה בראש מעייניה של בית״ר ירושלים וההנהלה מודעת לזה. כל מה שנכתב בתוכנית יהיה בפועל בשטח, אנחנו מתכוננים לרפורמה במלוא הרצינות. בנוגע למתפרעים, ההנהלה דאגה לתפוס אותו ולטפל בהם. תפסנו אוהד שפרץ לכר הדשא ועוד שניים שזרקו כוס משקה”.

מכבי חיפה

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את מכבי חיפה לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות והתפרצות לשדה המשחק. דו״ח השיפוט ציין כי במהלך המשחק נגד בני ריינה נשמעו נהמות לעבר שחקן היריבה וקריאות “מחבל” בדקה ה-72, וכמו כן פרץ אוהד למגרש ופונה על ידי המאבטחים לאחר סיום המשחק. האירועים הללו הובילו את הירוקים לדיון המשמעתי.

מכבי חיפה שלחה כתב הגנה.

הפועל באר שבע

תובע ההתאחדות העמיד את הפועל באר שבע לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, פגיעה על ידי אוהדים והתנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים. כל זאת, משום שנזרקו לעבר השופטים סיגריות דולקות, סיגריות אלקטרוניות, מצתים, ואוהדים אף ירקו על אחד מהשופטים.

מהפועל באר שבע שלחו כתב הגנה לבית הדין, כך שהדיון יתקיים ללא נוכחות של נציגי הקבוצה.

נדחה הדיון של הפועל תל אביב

במקביל, נדחה הדיון של הפועל תל אביב, שהועמדה לדין משמעתי בגין סעיף של קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, לאחר שאוהדיה שרו במהלך המשחק נגד מכבי בני ריינה: “שואה למשטרה, אני שונא מג”ב, אני שונא יס״מ”. כמו כן צוין בדו”ח המשקיף כי “האוהדים שרו ‘סרגרוף מת’ עם הירידה למחצית, הכוונה למפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף”. לאחר הדחייה, הדיון צפוי להתקיים בשבוע הבא.