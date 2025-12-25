יום חמישי, 25.12.2025 שעה 11:22
האלופה מול העולה החדשה, מי תעפיל לחצי הגמר?

רבע הגמר בתיכונים בכדורסל: כצנלסון כפ"ס, שזכתה בתואר אשתקד, תארח את רוטברג רמה"ש, שהצטרפה השנה. המאמנים: "אין פייבוריטית". ב-13:15 בערוץ ONE

שחקני כצנלסון כפר סבא חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני כצנלסון כפר סבא חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

רבע גמר ליגת התיכונים יוצא לדרך. היום (חמישי, 13:15) יחל שלב רבע הגמר בליגת התיכונים בכדורסל כשבמוקד, המפגש בין האלופה כצנלסון כפר סבא לבין העולה החדשה, רוטברג רמת השרון. שידור חי בערוץ ONE

את רוטברג רמת השרון יצא לנו להכיר בעיקר בצד של הבנות עם שתי אליפויות רצופות לפני כשנתיים, אך הפעם הגיע הזמן של נבחרת הבנים להגיע לליגה הבכירה ולנסות ולתקוע בה יתד. אבל המשוכה לפחות העונה, תהיה לא קלה בכלל עם מפגש מול האלופה ואחת הפייבוריטיות השנה לזכייה בתואר, כצנלסון כפר סבא שלא מרגישה פייבוריטית בכלל.

שחף תור, מאמן כצנלסון כפר סבא, אמר: “אני לא חושב שבשלבים האלה יש פייבוריטים או אנדרדוגים, ביום נתון כל אחד יכול לנצח כל אחד. אנחנו מרגישים ביטחון לשחק בבית מול הקהל שלנו, אבל לא מייחסים לדבר הזה חשיבות גדולה, באים לעשות את העבודה”.

הוא הוסיף כי אחד הדברים הכי קשים הוא חוסר ההכרות המוקדם עם הקבוצה החדשה בליגה: “ברמת המוכנות ליריבה מאוד קשה להתכונן כי הם לא שיחקו בליגה, מכירים פרסונלית את השחקנים החשובים וכמו בכל משחק מתמקדים בעצמנו ואנחנו נעשה את המיטב”.

אבל למרות שבכצנלסון לא חושבים שהם פייבוריטים, או לפחות לא מצהירים על כך בפה מלא, פערי הכוחות אמורים להיות לטובתם לפחות על הנייר, אך בקבוצה של ניצן רבינוביץ' מאמינים בעצמם: “אנחנו לא רואים את זה ככה, כאלופה נגד עולה חדשה. אנחנו מתייחסים לכל משחק כדבר הנתון מה שבא מולנו ובסוף אנחנו באים למשחק כדי לנצח, הם זכו באליפות בשנה שעברה והם קבוצה חדשה.

“אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להדיח אותם, החבר’ה מאמינים ורוצים, אוהבים להיות ביחד ואם היו לי ספקות לפני הגליל אז אחרי הגליל הם נתנו לי ביטחון, שהם אוהבים להיות ביחד וזה המפתח והכוח שלנו. אני חושב שמה שמיוחד בקבוצה הזאת ואחד הדברים הכי יפים בה, זה שכל אחד יכול להיות השחקן הזה שמשנה את המשחק ולוקח אותו עליו”, סיכם מאמנה של רוטברג רמת השרון.  

