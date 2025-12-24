יום רביעי, 24.12.2025 שעה 14:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אלטונשווילי ירוויח 90 אלף דולר בהפועל חיפה

קשר נבחרת גאורגיה, ששיחק בוולפסברגר בשלוש השנים האחרונות, צפוי לחתום בכרמל עד תום העונה עם אופציה לאחת נוספת. בקבוצה רוצים להתחזק גם בבלם

|
סנדרו אלטונשווילי בפעולה (IMAGO)
סנדרו אלטונשווילי בפעולה (IMAGO)

קשר נבחרת גיאורגיה, סנדרו אלטונשווילי (28) שסיכם עד תום העונה בהפועל חיפה עם אופציה לעונה נוספת, צפוי לנחות לקראת פתיחת חלון העברות בינואר ולהצטרף לאימוני הקבוצה. שכרו עד תום העונה יעמוד על 90 אלף דולר בלבד.

אלטונשווילי שיחק בשלוש העונות האחרונות בקבוצת וולפסברגר מהבונדסליגה האוסטרית, במדיה זכה בגביע המקומי. הקשר הצטרף בתחילת העונה לאיבריה טביליסי מהליגה הגאורגית ורשם שלושה בישולים. זוהי לא המילה האחרונה של הפועל חיפה בחלון העברות הקרוב, כשהמטרה של גל אראל היא להביא גם בלם נוסף כשחקן חיזוק.

כמו כן, אלטונשווילי ערך שמונה הופעות במדי נבחרת גאורגיה, שתיים מהן כמחליף ביורו 2024: הוא נכנס לדקה בהפסד 3:1 לטורקיה ו-49 דקות בתבוסה 4:1 לספרד. הוא לא כבש במדי נבחרת גאורגיה, אבל בישל בניצחון 0:8 על תאילנד במשחק ידידות לפני שנתיים.

סנדרו אלטונשווילי נאבק עם אוסקר גלוך (IMAGO)סנדרו אלטונשווילי נאבק עם אוסקר גלוך (IMAGO)

כדי להביא שחקן חיזוק נוסף, הפועל חיפה תצטרך לשחרר שחקן אחד או שניים, כשכרגע המועמד שעשוי לקבל שחרור הוא חיים מקונן. לגבי נפתלי בלאי, השחקן עד כה לא מצליח להתגבר על הפציעה מהקיץ ולא ברור מתי ישוב למגרשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */