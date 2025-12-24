יום רביעי, 24.12.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

המשטרה עצרה אוהד נוסף בפרשיית "אדום בוהק"

המשטרה הודיעה על חשוד נוסף בן 26 מאזור השרון שנעצר, מה שהעלה את מניין החשודים בפרשה ל-25 בגירים ושני קטינים נוספים שנגדם מתנהל הליך משפטי

|
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה חשוד נוסף, בן 26 מאזור השרון, במסגרת פרשיית ״אדום בוהק״. על פי הודעת המשטרה, מדובר באוהד הפועל תל אביב, החשוד במעורבות באירועי האלימות שהתרחשו בתוך האצטדיון.

כזכור, בפרשה הוגשו כתבי אישום נגד 24 נאשמים, כולם אוהדי ארגון ״האולטראס״ של הפועל תל אביב, בגין שימוש באמצעי לחימה ועבירות נוספות. מבין הנאשמים, 23 שוהים כיום במעצרי בית עד להחלטה אחרת בעניינם, בעוד נאשם נוסף מצוי במעצר.

על פי המשטרה, המעצר האחרון בוצע אתמול, והחשוד צפוי לעמוד לדין לאחר שיוגש נגדו כתב אישום. בעקבות מעצר זה עומד מניין החשודים בפרשה על 25 בגירים, בנוסף לשני קטינים שנגדם מתנהל הליך משפטי נפרד.

המשטרה מסרה: “משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה כלפי פורעי החוק, המגיעים למגרשים ופוגעים בחווית הספורט של כולנו. המשטרה תפעל למיצוי הדין כמו במקרה הזה מול כל מי שיפר את הסדר.”
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */