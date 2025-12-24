סער פדידה לא נמצא בתוכניות של בני ריינה

פרסום ראשון: מכבי בני ריינה נמצאת בעונה נוראית עד עכשיו כשהיא במקום האחרון בליגת העל ואין ספק שהיא תנסה לשנות את התמונה בחלון ההעברות של ינואר – אחד מאותם שינויים יהיה עזיבתו של סער פדידה. הקשר לא בתוכניות של הקבוצה, כך נודע ל-ONE.

בנוסף לפדידה, גם מצבם של עאיד חבשי ועמנואל בנדה עשוי להיות דומה. כל זאת כדי לרענן את הסגל במטרה לפתוח דף חדש ולנסות לשרוד בליגת העל.

בריינה לפני הכל ישאפו לנצח את עירוני ק"ש במשחק העונה מבחינתם מול עירוני ק"ש. כל תוצאה פרט לניצחון עלולה לגרום לזעזוע מתמשך והבנה שהקבוצה ככל הנראה לא תשרוד בליגת העל.

עאיד חבשי (עמרי שטיין)

בריינה משוכנעים שניתן יהיה לעשות את הניצחון המיוחל ומכאן לצמצמם את הפער מול ק"ש לשש נקודות בלבד. כאמור, ריינה במקום האחרון עם ארבע נקודות בלבד מ-15 מחזורים.