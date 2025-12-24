יום רביעי, 24.12.2025 שעה 13:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סער פדידה לא נמצא בתוכניות של בני ריינה

פרסום ראשון: רגע לפני פתיחת חלון ההעברות בינואר, הקשר ההתקפי בדרך החוצה מהקבוצה שנמצאת במקום האחרון בליגת העל. גם חבשי ובנדה עלולים לעזוב

|
סער פדידה (חג'אג' רחאל)
סער פדידה (חג'אג' רחאל)

פרסום ראשון: מכבי בני ריינה נמצאת בעונה נוראית עד עכשיו כשהיא במקום האחרון בליגת העל ואין ספק שהיא תנסה לשנות את התמונה בחלון ההעברות של ינואר – אחד מאותם שינויים יהיה עזיבתו של סער פדידה. הקשר לא בתוכניות של הקבוצה, כך נודע ל-ONE.

בנוסף לפדידה, גם מצבם של עאיד חבשי ועמנואל בנדה עשוי להיות דומה. כל זאת כדי לרענן את הסגל במטרה לפתוח דף חדש ולנסות לשרוד בליגת העל.

בריינה לפני הכל ישאפו לנצח את עירוני ק"ש במשחק העונה מבחינתם מול עירוני ק"ש. כל תוצאה פרט לניצחון עלולה לגרום לזעזוע מתמשך והבנה שהקבוצה ככל הנראה לא תשרוד בליגת העל.

עאיד חבשי (עמרי שטיין)עאיד חבשי (עמרי שטיין)

בריינה משוכנעים שניתן יהיה לעשות את הניצחון המיוחל ומכאן לצמצמם את הפער מול ק"ש לשש נקודות בלבד. כאמור, ריינה במקום האחרון עם ארבע נקודות בלבד מ-15 מחזורים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */