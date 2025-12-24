רבע 1, 07:17: מכבי חיפה - הפועל חיפה 6:6

בשעה זו מתקיים הדרבי החיפאי לראשונה מזה 5 שנים. למרות שהיכל רוממה המפואר אירח בעבר גמרי אליפות, מכבי והפועל חיפה, שתי הקבוצות המפוארות של העיר, נאלצות להיפגש בליגה השנייה - רחוק מהבמה המרכזית להן הן רגילות.

הירוקים, שזכו באליפות לפני כעשור, נאבקים נגד קריסה כשהגיעו עד לליגה השלישית ומנסים כעת רק לשרוד בלאומית. אחרי קיצוץ תקציבי ו-11 הפסדים רצופים, הקבוצה של מיקי גורקה השיגה ניצחון ראשון בשבוע שעבר ומגיעה כאנדרדוג שנלחם על חייו.

בניגוד למכבי, הפועל חיפה פורחת מתוך הפירוק. האדומים ניצלו את ירידת הליגה והחובות לבנייה מחדש, ועם הבעלים רון פלדהיים והכוכב ראיין טוראל הקבוצה לוהטת ולזכותה תשעה ניצחונות ב-12 משחקים. האדומים מגיעים כפייבוריטים ברורים ובמטרה להוכיח שהשליטה בעיר שייכת להם.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי חיפה: ג’ייס טאונסנד, אילון ששון, נאור שרון, קורן משה וג’וש פרייס.

חמישיית הפועל חיפה: וסלי האריס, דניאל רוזנבאום, שוהם גת, ראיין טוראל ועידו רוימי.

קהל הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)