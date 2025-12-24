יום רביעי, 24.12.2025 שעה 11:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

שנה שנייה ברצף: גורן בקבוצת השנה בלה מאסיה

הקשר הישראלי נבחר ל-11 המצטיינים אחרי ששיחק ב-2025 בליגת האלופות לנוער והתאמן עם הקבוצה הבוגרת של בארסה: "פוטנציאל בלתי מוגבל". גם דרו בפנים

|
גורן באימון עם הבוגרים (האתר הרשמי של ברצלונה)
גורן באימון עם הבוגרים (האתר הרשמי של ברצלונה)

חג המולד הגיע ושוב בברצלונה מסכמים את השנה גם במחלקת הנוער. כמו ב-2024, גם ב-2025 אוריין גורן נכלל בקבוצת השנה של לה מאסיה מטעם עיתון ‘ספורט’ הקטלוני אחרי שנה אדירה מבחינתו. בנוסף אליו ב-11 נכלל גם דרו ששיחק כבר בקבוצה הבוגרת.

גורן בן ה-16 נכלל בקבוצת השנה של לה מאסיה שנה שנייה ברציפות אחרי ששיחק ב-2025 בשלוש קבוצות שונות במחלקת הנוער הקטלונית: בקדטים א’, בנוער ב’ ובנוער א’, קבוצתו הנוכחית. מדובר למעשה בקבוצת הנוער הבכירה עד גיל 19, אבל כבר בגיל 16 הקשר הישראלי הוא שחקן הרכב.

“מעטים הקשרים ששלמים יותר מאוריין", נכתב על גורן, “הקשר הישראלי הוא מניה בטוחה עבור חבריו לקבוצה, שכן הוא שולט בכל הפרמטרים של קשר מודרני – הוא מוסר, נלחם, מבשל וכובש בקלות מדהימה. בין אם בצד ימין או שמאל של הקישור, אוריין תמיד עומד בציפיות הגבוהות ביותר, מדובר בשחקן עם פוטנציאל בלתי מוגבל".

אוריין גורן (צילום מסך)אוריין גורן (צילום מסך)

גורן סוגר שנה מצוינת שבה ערך בכורה עם קבוצת הנוער של בארסה בליגת האלופות עד גיל 19. כמו כן הוא גם הספיק להתאמן עם הקבוצה הבוגרת בחודש ספטמבר. שוב נזכיר, מדובר בסך הכל בקשר בן 16.

לא תאמינו אבל זאת האובססיה של לאמין ימאל

השם הבולט ביותר בקבוצת לה מאסיה ל-2025 הוא דרו שהפך לחלק אינטגרלי מהסגל של האנזי פליק. “הוא פתח את השנה בקבוצת נוער ב’ וסיים אותה בקבוצה הבוגרת", נכתב על דרו, “הכישרון שלו בלתי מוגבל והוא הראה ניצוצות משמעותיים. הכללתו במשחקי טרום העונה של הקבוצה הבוגרת הייתה הפתעה גדולה ופליק מעריך את יכולתו לשחק בין הקווים ואת כישוריו יוצאי הדופן הן כקשר התקפי והן כקיצוני שמאלי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */