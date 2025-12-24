שנה שנייה ברצף: גורן בקבוצת השנה בלה מאסיה

חג המולד הגיע ושוב בברצלונה מסכמים את השנה גם במחלקת הנוער. כמו ב-2024, גם ב-2025 אוריין גורן נכלל בקבוצת השנה של לה מאסיה מטעם עיתון ‘ספורט’ הקטלוני אחרי שנה אדירה מבחינתו. בנוסף אליו ב-11 נכלל גם דרו ששיחק כבר בקבוצה הבוגרת.

גורן בן ה-16 נכלל בקבוצת השנה של לה מאסיה שנה שנייה ברציפות אחרי ששיחק ב-2025 בשלוש קבוצות שונות במחלקת הנוער הקטלונית: בקדטים א’, בנוער ב’ ובנוער א’, קבוצתו הנוכחית. מדובר למעשה בקבוצת הנוער הבכירה עד גיל 19, אבל כבר בגיל 16 הקשר הישראלי הוא שחקן הרכב.

“מעטים הקשרים ששלמים יותר מאוריין", נכתב על גורן, “הקשר הישראלי הוא מניה בטוחה עבור חבריו לקבוצה, שכן הוא שולט בכל הפרמטרים של קשר מודרני – הוא מוסר, נלחם, מבשל וכובש בקלות מדהימה. בין אם בצד ימין או שמאל של הקישור, אוריין תמיד עומד בציפיות הגבוהות ביותר, מדובר בשחקן עם פוטנציאל בלתי מוגבל".

אוריין גורן (צילום מסך)

גורן סוגר שנה מצוינת שבה ערך בכורה עם קבוצת הנוער של בארסה בליגת האלופות עד גיל 19. כמו כן הוא גם הספיק להתאמן עם הקבוצה הבוגרת בחודש ספטמבר. שוב נזכיר, מדובר בסך הכל בקשר בן 16.

השם הבולט ביותר בקבוצת לה מאסיה ל-2025 הוא דרו שהפך לחלק אינטגרלי מהסגל של האנזי פליק. “הוא פתח את השנה בקבוצת נוער ב’ וסיים אותה בקבוצה הבוגרת", נכתב על דרו, “הכישרון שלו בלתי מוגבל והוא הראה ניצוצות משמעותיים. הכללתו במשחקי טרום העונה של הקבוצה הבוגרת הייתה הפתעה גדולה ופליק מעריך את יכולתו לשחק בין הקווים ואת כישוריו יוצאי הדופן הן כקשר התקפי והן כקיצוני שמאלי".