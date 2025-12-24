יום רביעי, 24.12.2025 שעה 11:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הנחיות המשטרה לאוהדי הפועל ת"א לקראת אשדוד

איסור על הכנסת פירוטכניקה, ואיסור על כניסה עם לבוש שיסתיר את זהות האדם: המשטרה נערכת למפגש בבלומפילד בגביע וקוראת לשמור על אווירה ספורטיבית

אוהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)

משטרת ישראל הודיעה כי השלימה את היערכותה לקראת המשחק בין הפועל תל אביב למ.ס אשדוד, שייערך מחר (חמישי, 20:00) באצטדיון בלומפילד. במשטרה ציינו כי החל משעות הצהריים יתפרסו באזור האצטדיון שוטרים רבים ממחוז תל אביב, לצד סדרנים ומאבטחים, במטרה לשמור על הסדר והביטחון, לאבטח את הקהל ולהכווין את התנועה בסביבת האצטדיון.

על פי הודעת המשטרה, שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18.00, ובכניסות תתבצע בדיקה קפדנית לכלל הבאים. במשטרה הדגישו כי לאור הבידוק הצפוי, על האוהדים להגיע מוקדם כדי למנוע עומסים ולחץ בשערים. עוד נמסר כי משעה 15:30 ייסגרו לתנועה הרחובות אמץ, שארית ישראל והתחיה.

במשטרה חידדו מספר הנחיות חשובות לקהל האוהדים. נאמר כי חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק, ואין אפשרות להפקיד נשק בכניסה לאצטדיון. כמו כן, חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום, ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

עוד נמסר כי ציבור הנהגים מתבקש להחנות את רכביו אך ורק במקומות המיועדים לכך, וכי תתבצע אכיפה מוגברת נגד חניית רכבים אסורה או בריונית. במשטרה הדגישו כי הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כבאות והצלה והמשטרה בלבד, וכי חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות או אמצעים פירוטכניים אחרים, העלולים לסכן חיי אדם ולגרום לפגיעות בגוף ובנפש. הפעלת אמצעים כאלה, כך נמסר, עלולה לגרור קנס בסך 3,000 ש"ח והליך פלילי.

בנוסף, המשטרה הבהירה כי לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר או כל פריט לבוש המקשה על זיהוי האדם. מי שיגיע עם פריט כזה, ייקנס ב-500 ש"ח וכניסתו לאצטדיון תיאסר.

בסיום הודעתה קראה המשטרה לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחר סיומו. במשטרה הדגישו: "שמרו על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם".

