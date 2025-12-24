מאמן כרמיאל: בגביע הכל אפשרי, נבוא להפתיע

סיבוב ח’ של גביע המדינה תמיד מספק לנו מפגשים מרתקים בין קבוצות ליגת העל לכאלו מהליגות הנמוכות. אחד מהמשחקים הללו יהיה בין הפועל עירוני כרמיאל מליגה א’ להפועל פ”ת, שיתמודדו מחר (חמישי) באצטדיון המושבה. מאמן כרמיאל, אורן פלאש, דיבר לקראת ההתמודדות בתוכנית ”שיחת היום” ב-ONE.

אתם תשחקו נגד הפועל פתח תקווה, כמה קהל יגיע?

“לא יודע להעריך. יש התעניינות. מקווה שכמה שיותר”.

מה מייחד את הקבוצה שלכם?

“אנחנו קבוצה צעירה עם תקציב לא גבוה. יש שחקנים צעירים וכמה ותיקים. יש תלכיד טוב, שחקנים ממושמעים, חדר הלבשה מגובש. זה מה שמאפיין אותנו”.

שחקני הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)

אתה מאמין שתוכלו להפתיע?

“בגביע הכל אפשרי, אבל הפועל פתח תקווה קבוצה מליגת העל, עם כישרון גדול בהתקפה”.

הם לא מבקיעים הרבה.

“היה להם קצת מזל רע בהתקפה, אבל הם קבוצה נהדרת. נבוא וננסה לגשר על הפערים כמה שאפשר בעזרת לחימה ואמונה. בגביע יש הפתעות”.

הלכתם לראות אותם?

“קודם כל כן, הרבה וידאו של משחקים אחרונים שלהם. יש לנו אנליסטים שעשו לנו וידאו ואנחנו עושים אסיפת וידאו. אוספים עליהם מידע ומעבירים לשחקנים. ננסה לגשר על הפערים הגדולים, נבוא עם לב ואמונה וגם בשביל להנות. לא נהיה תפאורה, ננסה להפתיע”.

אורן פלאש (חג'אג' רחאל)

לאן אתה הולך עם הקריירה?

“אני כבר עשר שנים מאמן בליגה א’ באזור הצפון, אימנתי המון שנים בקבוצות פה. אני כרגע פה בכרמיאל וטוב לי פה. הלוואי שאגיע לליגה גבוהה יותר, אבל בינתיים טוב לי”.

תסגור מעגל עם הפועל חיפה?

“זה מקום שאני אוהב מאוד, גדלתי בו ואני אשמח”.

אולי אם תעברו שלב תפגשו אותם.

“הלוואי”.