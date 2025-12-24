יום רביעי, 24.12.2025 שעה 11:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

טירוף בבית"ר: "גם 50,000 כרטיסים היו נמכרים"

שחקנים ועובדי המועדון מוצפים בבקשות לכרטיסים למשחק מול הפועל ת"א, שאזלו כבר מזמן. צפי הרווחים: 600 אלף שקל, מה שמגביר את החשק לרכש משמעותי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)

הטירוף סביב המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב עובר את גבול ההיגיון. אנשי המועדון, עובדי המנהלה והשחקנים מוצפים בבקשות לכרטיסים למשחק, אלא שכל הכרטיסים למפגש מול האדומים ביום חמישי בשבוע הבא, 1 בינואר 2026, אזלו מזמן.

"גם באצטדיון של 50,000 מקומות היינו מוכרים בתוך כמה ימים את כל הכרטיסים, הביקוש למשחק הזה שבר שיאים, טירוף מוחלט". אומרים בבית"ר ירושלים. אוהדי הפועל תל אביב יישבו ביציע הצפוני, אוהדי בית"ר ביציעים: המזרחי, הדרומי, המערבי והצפון מערבי.

צפי ההכנסות של בית"ר למשחק עומד על 1.2 מיליון שקל. סך ההוצאות עומד על כ-600 אלף שקל, כלומר רווח של כ-600 אלף שקל לקופת המועדון. זה רק מגביר את החשק בבית"ר לבצע בחלון העברות הקרוב של ינואר חיזוק משמעותי ולנסות לעשות העונה את הבלתי יאומן ולזכות באליפות.

ברק אברמוב, ברק יצחקי ואלמוג כהן (חגי מיכאלי)ברק אברמוב, ברק יצחקי ואלמוג כהן (חגי מיכאלי)

אבל עוד לפני המשחק מול הפועל תל אביב בטדי יש את עירוני טבריה בגביע, היום השחקנים קיבלו חופש, כשהם יחזרו לאימונים בבית וגן הם יפגשו את המאמן ברק יצחקי שיוריד את כולם לקרקע. המטרה היא לא לפשל במשחק גביע שממנו אין דרך חזרה.

ברק יצחקי: "צריכים לנצח משחקים גם כשקשה"

"העובדה שניצחנו את טבריה לפני שלושה שבועות 0:5 לא רלוונטית, מצפה לנו משחק לא קל בכלל, נקודה”, אומר שחקן בבית”ר ל-ONE, “כולנו ראינו את טבריה מול באר שבע. יש לנו משחק בגביע וזה מה שמעניין אותנו עכשיו, אחרי זה נחשוב על הפועל תל אביב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */