טירוף בבית"ר: "גם 50,000 כרטיסים היו נמכרים"

הטירוף סביב המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב עובר את גבול ההיגיון. אנשי המועדון, עובדי המנהלה והשחקנים מוצפים בבקשות לכרטיסים למשחק, אלא שכל הכרטיסים למפגש מול האדומים ביום חמישי בשבוע הבא, 1 בינואר 2026, אזלו מזמן.

"גם באצטדיון של 50,000 מקומות היינו מוכרים בתוך כמה ימים את כל הכרטיסים, הביקוש למשחק הזה שבר שיאים, טירוף מוחלט". אומרים בבית"ר ירושלים. אוהדי הפועל תל אביב יישבו ביציע הצפוני, אוהדי בית"ר ביציעים: המזרחי, הדרומי, המערבי והצפון מערבי.

צפי ההכנסות של בית"ר למשחק עומד על 1.2 מיליון שקל. סך ההוצאות עומד על כ-600 אלף שקל, כלומר רווח של כ-600 אלף שקל לקופת המועדון. זה רק מגביר את החשק בבית"ר לבצע בחלון העברות הקרוב של ינואר חיזוק משמעותי ולנסות לעשות העונה את הבלתי יאומן ולזכות באליפות.

ברק אברמוב, ברק יצחקי ואלמוג כהן (חגי מיכאלי)

אבל עוד לפני המשחק מול הפועל תל אביב בטדי יש את עירוני טבריה בגביע, היום השחקנים קיבלו חופש, כשהם יחזרו לאימונים בבית וגן הם יפגשו את המאמן ברק יצחקי שיוריד את כולם לקרקע. המטרה היא לא לפשל במשחק גביע שממנו אין דרך חזרה.

ברק יצחקי: "צריכים לנצח משחקים גם כשקשה"

"העובדה שניצחנו את טבריה לפני שלושה שבועות 0:5 לא רלוונטית, מצפה לנו משחק לא קל בכלל, נקודה”, אומר שחקן בבית”ר ל-ONE, “כולנו ראינו את טבריה מול באר שבע. יש לנו משחק בגביע וזה מה שמעניין אותנו עכשיו, אחרי זה נחשוב על הפועל תל אביב".