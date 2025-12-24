"קולו של מלר יישאר לעד בלב דורות האוהדים"

"אבי מלר שהלך מאיתנו אתמול היה אחד מגדולי המומחים לכדורגל עולמי, קולו וסגנונו יישארו לעד בלב דורות האוהדים שליווה בשידוריו ובזיכרון התרבותי הישראלי", כך כתב נשיא המדינה, יצחק הרצוג, על השדרן והפרשן שנפטר אתמול בגיל 72.

"מלר היה אחד השדרנים והפרשנים הוותיקים בתקשורת הספורט בישראל, אנציקלופדיה מהלכת הידוע בחיבתו הרבה לכדורגל אנגלי”, המשיך הרצוג, “הוא השפיע ולימד אוהדי כדורגל רבים עם ידע רב, אהבה למשחקי מילים, הומור וחיוך כובש.

“מיכל ואני זכינו להכיר אותו ולהנות מהחום, החוכמה והאהבה הגדולה שלו לעם ולמדינה הזו. הוא יחסר לכולנו. יהי זכרו ברוך”.

אבי מלר (משה חרמון)

מלר ז"ל שידר משחקים רבים בערוץ הספורט לאורך השנים והיה ידוע באהבתו לכדורגל האנגלי ולמשחקי מילים. הוא הספיק במהלך חייו להתגורר באנגליה וחווה את הכדורגל האנגלי שכל כך אהב. בראיון בחדשות 13 ב-2022 ההוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן.