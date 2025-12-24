יום רביעי, 24.12.2025 שעה 11:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"קולו של מלר יישאר לעד בלב דורות האוהדים"

הנשיא יצחק הרצוג נפרד מהשדרן שנפטר בגיל 72: "היה אנציקלופדיה מהלכת, השפיע ולימד אוהדים רבים עם ידע רב, הומור וחיוך כובש. הוא יחסר לכולנו"

|
יצחק הרצוג (חגי מיכאלי)
יצחק הרצוג (חגי מיכאלי)

"אבי מלר שהלך מאיתנו אתמול היה אחד מגדולי המומחים לכדורגל עולמי, קולו וסגנונו יישארו לעד בלב דורות האוהדים שליווה בשידוריו ובזיכרון התרבותי הישראלי", כך כתב נשיא המדינה, יצחק הרצוג, על השדרן והפרשן שנפטר אתמול בגיל 72.

"מלר היה אחד השדרנים והפרשנים הוותיקים בתקשורת הספורט בישראל, אנציקלופדיה מהלכת הידוע בחיבתו הרבה לכדורגל אנגלי”, המשיך הרצוג, “הוא השפיע ולימד אוהדי כדורגל רבים עם ידע רב, אהבה למשחקי מילים, הומור וחיוך כובש.

“מיכל ואני זכינו להכיר אותו ולהנות מהחום, החוכמה והאהבה הגדולה שלו לעם ולמדינה הזו. הוא יחסר לכולנו. יהי זכרו ברוך”.

אבי מלר (משה חרמון)אבי מלר (משה חרמון)

מלר ז"ל שידר משחקים רבים בערוץ הספורט לאורך השנים והיה ידוע באהבתו לכדורגל האנגלי ולמשחקי מילים. הוא הספיק במהלך חייו להתגורר באנגליה וחווה את הכדורגל האנגלי שכל כך אהב. בראיון בחדשות 13 ב-2022 ההוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן.

