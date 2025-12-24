"הוא היה משדר והרגשת שאתה בתוך האצטדיון"

אבל כבד ירד על עולם התקשורת והכדורגל הישראלי הם היוודע דבר פטירתו של אבי מלר לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. מלר היה מעיתונאי ושדרי הספורט המובלים בארץ ומומחה גדול לכדורגל עולמי, והיה ידוע בחיבתו הרבה לכדורגל האנגלי. חבר להקת ‘אתניקס' תמיר קליסקי והעיתונאי אייל לוי דיברו עליו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אייל לוי: ״את אבי אני מכיר עוד מקיץ 78׳, ממדור הספורט של מעריב שהיה אז העיתון השני בגודלו. היו שם דינוזאורים כמו יאיר לפיד, בן כספית, בועז ביסמוט ועוד. הייתי בחור צעיר ולא יכולתי להתקרב לענקים האלה. מלר היה עורך מדור הספורט והוא אולי היה הראשון שקיבל אותי בחיוך. החיוך הזה קיבל אותי אז וזה אותו חיוך שקיבל אנשים עד יומו האחרון. לא משנה מי אתה ובאיזה דרגה אתה. הוא היה איש טוב״.

תמיר קליסקי: ״כל מה שאומרים על אבי זה נכון. אנחנו רואים משהו יוצא דופן, כולם יש להם רק דברים טובים להגיד עליו. אני יכול להגיד שאבי היה אוהב אדם ועם סבלנות לכולם. יש לי זיכרון אישי שלי איתו שב-2008 הוא אמר לי בוא ניסע ליורו, אמרתי לו שאין כרטיסים והוא אמר לי לסמוך עליו. הייתי איתו ולכל מקום הוא השיג כרטיסים במשך שבועיים. לא יודע איך. הלכתי אחריו בעיניים עצומות ונהנתי מכל רגע״.

אבי מלר (משה חרמון)

אייל לוי: ״אבי היה איש צנוע. יצא לי לראיין אותו למוסף סוף שבוע ב-2012 אחרי חיקוי בארץ נהדרת ואחרי גולסטאר. הוא היה שם דבר. הגעתי אליו הביתה, והוא היה איש כל כך צנוע. פעם הוא אמר לי שמישהו תפס אותו ברחוב ושאל אותו אם זה הרכב שבו הוא נוסע. כסף אף פעם לא עניין אותו, רק אהבה למקצוע. הוא היה יכול לדבר עם אנשים שעות על כדורגל״.

תמיר: ״כמו שאומרים, את האהבה והתשוקה שלו לכדורגל, ולתרבות הספורט בכלל, אני לקחתי ממנו את זה שהוא תמיד אמר שבכדורגל יש המשחק הבא, את העונה הבאה. הוא אף פעם לא לקח את לחיים ומוות, תמיד השאיר הכל בפרופורציה. הוא לקח את הספורט בקטע של כיף. אנחנו צריכים לזכור כולנו שלפעמים מפסידים וזה בסדר. יש מחזור הבא, עונה הבאה. איש של פרופורציות.

״השיחה האחרונה שלנו הייתה יום לפני שהוא טס ללונדון. הוא נפטר יום אחרי שחזר מהטיול שלו בלונדון שהוא עשה הדרכה לילדים במגרשים. הוא אמר לי לפני שהוא טס שזה כיף גדול להדריך. הוא חזר לארץ, תכננן להתכונן לשידור. גם משחקים שההורים של השחקנים לא צופים במשחק הזה, הוא היה מתכונן לשידור ברמה הכי גבוהה ומפורטת שיש. היו שואלים אותו שאלות עוד לפני שהיה גוגל והוא היה עונה על הכל״.

שגיא כהן ואבי מלר (מערכת ONE)

אייל: ״זווית הראיה שלי היא שבתחילת שנות ה-90 חשבנו שמלר לא ישרוד את תקשורת הספורט. הוא סלד מצהוב והדלפות, אבל החיבור שלו עם ערוץ הספורט היה הצלה בשבילו ובשבילנו. הוא חיבר את הכדורגל האנגלי לכל הצופים. שמעו את התשוקה שלו בשידור. אני משווה את זה לגיטריסטים. יש אנשים שיודעים לנגן ויש אנשים שיודעים לרגש. הוא היה משדר והרגשת שאתה בתוך האצטדיון״.

תמיר: ״אני אגיד שאני חבר שלו כל כך הרבה שנים, קיימתי איתו אלפי שיחות. מעולם לא שמעתי אותו מדבר רעה על קולגה. יש תחרות וזה בסדר, מעולם הוא לא אמר מילה רעה על מישהו אחר. בטיול הזה ביורו, פגשנו את יורם ארבל, שדרים גדולים, וכולם אהבו אותו וחיבקו אותו. הוא היה איש אהוב על כולם״.