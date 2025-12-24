"כל פעם שכוכב הציב דרישות לפרס, הוא הפסיד"

בספרד ממשיכים לעסוק בעתידו של ויניסיוס, במקרה הזה דווקא בתקשורת הקטלונית. “זה רעיון רע מבחינתו לאתגר את פלורנטינו פרס", הזהירו ב’מונדו דפורטיבו’, “בכל פעם שכוכב ניסה לכפות את הדרישות שלו על הנשיא, הוא הפסיד".

המאבק שמנסה ויניסיוס לנהל מול נשיא ריאל מדריד סביב חידוש חוזהו נראה, לפחות מנקודת המבט של ההיסטוריה של המועדון, כרעיון רע. הדוגמאות לכך רבות וברורות, אך נדמה כי לא הברזילאי ולא סביבתו הפנימו אותן עד הסוף.

ויניסיוס ממשיך למתוח את החבל מתוך מחשבה שברגע שייכנס ל-2026 וחוזהו ייכנס לשנתו האחרונה, ריאל תיאלץ להתכופף ולהיענות לדרישות כלכליות שכרגע אינן תואמות את תרומתו המקצועית ואת התנהלותו על הדשא. אלא שפרס, “שועל ותיק” במשחקי כוח כאלה, יודע היטב שהיתרון בידיים שלו - במיוחד בתקופה שבה הקהל כבר מאס בשחקן ולא היסס להשמיע שריקות בוז צורמות.

מעבר לכך, גם ההיסטוריה משחקת לטובת הנשיא. שחקנים כמו כריסטיאנו רונאלדו וסרחיו ראמוס, שתי אגדות מודרניות של המועדון, לא הצליחו לכופף את הנהלת ריאל מדריד כאשר דרשו תנאים שפרס סבר שאינם מוצדקים. במקרה של רונאלדו, הסוגיה הייתה בעיקר כספית ונגעה לרצונו להשתוות לליאו מסי. במקרה של ראמוס, הדרישה הייתה לחוזה לשנתיים אחרי גיל 30 – קו אדום במדריד מאז ימי סנטיאגו ברנבאו.

ויניסיוס וכריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

על כן, המשא ומתן, שעדיין מתנהל, צפוי להיות ממושך ומסובך. הוא מתקיים על רקע עונה שאינה מהטובות של הקבוצה, כאשר מעל ויניסיוס מרחפת גם הצל הענק של קיליאן אמבפה. לכך מצטרף מונדיאל עם נבחרת ברזיל, שבו הוא אמור לשמש כמנהיג של הסלסאו שלא זכתה בתואר כבר 23 שנה.

ריאל מצידה אינה מרגישה לחץ לקבל החלטה מיידית. עד ינואר 2027 ויניסיוס כלל אינו רשאי לנהל מגעים עם מועדונים אחרים, וכל ניסיון מצד קבוצות יריבות יצטרך לעבור דרך פרס. במקביל, במדריד כבר ברור מי הכוכב הגדול של הפרויקט: אמבפה. אם תונח על השולחן הצעה כספית משמעותית במיוחד עבור ויניסיוס, לא מן הנמנע שהמועדון ישקול שינוי אסטרטגיה, לנוכח התחושה שהשילוב בין הברזילאי לצרפתי, לפחות בשלב זה, לא הניב תארים גדולים.