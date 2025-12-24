יום רביעי, 24.12.2025 שעה 11:44
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4621-5217פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2722-2517כרונינגן5
2528-3116אלקמאר6
2521-2617טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
1927-1616אקסלסיור רוטרדם12
1929-2617גו אהד איגלס13
1938-2117זוולה14
1527-2017טלסטאר15
1431-1917וולנדם16
1444-2617הראקלס אלמלו17
1326-1617נאק ברדה18

יעבוד עם גלוך? סניידר: ניהלתי שיחות עם אייאקס

כוכב העבר של המועדון ונבחרת הולנד נפגש עם המנכ"ל מנו חילן לגבי תפקיד עתידי, והוא עשוי להשפיע על הישראלי: "הייתה פגישה מצוינת, הדברים ברורים"

|
ווסלי סניידר (IMAGO)
ווסלי סניידר (IMAGO)

האם אחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורגל ההולנדי בדרך חזרה הביתה? כוכב העבר, ווסלי סניידר, אישר בראיון ל-'זיגו ספורט' כי קיים פגישה רשמית עם מנכ"ל אייאקס, מנו חילן, בנוגע להצטרפותו לצוות המקצועי או הניהולי של המועדון מאמסטרדם, והוא לעבוד עם אוסקר גלוך.

סניידר בן ה-41, שגדל באייאקס והפך לאחד הסמלים הגדולים שלה לפני שיצא לקריירה מפוארת באירופה, נשמע אופטימי מאוד לאחר המפגש: "הייתה לי שיחה טובה מאוד עם מנו, זה היה מפגש נעים מאוד", שיתף קשר העבר. עם זאת, הוא הבהיר כי המינוי שלו תלוי בשינויים המבניים במועדון: "קודם כל צריך להתמנות מנהל מקצועי חדש (במקומו של אלכס קרוס), ואז נראה".

המועמד הפוטנציאלי התייחס בעבר לגלוך, כשביקר בחריפות את מאמן הקבוצה לשעבר, ג’ון הייטינחה, על כך שהחליף את הישראלי במחצית הראשונה של המשחק מול צ’לסי: “אייאקס הייתה צריכה שחקן קליל ומהיר בהתקפות מעבר. השחקן האחרון שאתה צריך להוציא הערב הוא גלוך, פשוט לא עושים את זה".

אוסקר גלוך מוחלף כבר בדקה ה-23 (IMAGO)אוסקר גלוך מוחלף כבר בדקה ה-23 (IMAGO)

למרות השמועות, ההולנדי הבהיר כי הוא לא זה שייכנס לנעלי המנהל המקצועי. נכון לעכשיו, המועמד המוביל והמועדף לתפקיד היוקרתי הוא ג'ורדי קרויף, ששמו נקשר בחזרה למועדון הפאר ההולנדי שבו גדל ואותו הנהיג אביו האגדי, יוהאן קרויף.

"התמונה מאוד ברורה", הסביר סניידר. "צריך להגיע מנהל מקצועי חדש, ואז נבחן היכן המקום שלי משתלב במערכת. ניהלנו שיחה רשמית ודנו בכמה דברים שאני לא יכול לחשוף כרגע. הייתי חייב לסיים את הפגישה יחסית מהר כדי לא לפספס את הטיסה שלי לקוראסאו, אבל יצאתי עם הרגשה מצוינת".

