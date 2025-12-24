מגדלי התאומים מרעננה: רוצים לחולל סנסציה

שידור חי בערוץ ONE: מטרווסט רעננה תתארח מחר (חמישי) אצל רמות ים עמק חפר במסגרת שלב רבע הגמר של ליגת התיכונים בכדורסל. המטרה ברורה: לעשות את הבלתי יאומן ולהדיח את אחת הפייבוריטיות המובהקות לזכייה. כדי שזה יקרה, רעננה תצטרך את צמד האחים גולדפרב-גופר בשיאם.

התאומים, המתנשאים לגובה מרשים (1.99 מ' ו-1.94 מ'), הפכו לעוגן המרכזי של הנבחרת הצנועה מהשרון. למטרווסט יש אמנם היסטוריה מפוארת שכוללת שלוש אליפויות וגידול כוכבים כמו יותם הלפרין, ניצן חנוכי ומייקל בריסקר, אך בשנים האחרונות המועדון דעך ואף נשר לליגת המשנה. השנה, לאחר טורניר האליפות הארצית בגליל, מטרווסט חזרה לקדמת הבמה ודילגה ישירות לרבע הגמר, כשהיא נישאת על כתפיהם של התאומים.

סיפורם של יואב ונדב (ילידי אוקטובר 2008) רחוק מלהיות שגרתי. למרות שספורט היה אהבתם הראשונה, הכדור הכתום לא תמיד היה שם. בתחילה חלמו על דשא הכדורגל, משם המשיכו למגרש הכדוריד – שם אף הגיעו לנבחרות ישראל הצעירות. לאחר שהקבוצה בה שיחקו התפרקה, הם לקחו פסק זמן של שנה מספורט קבוצתי, במהלכו הספיקו להשלים חגורה שחורה בטאקוונדו.

התאומים מרעננה (יונתן טפיאס)

רק בכיתה י', לאחר שבשנה קודמת לא נמצא להם מקום בקבוצה, החלו לשחק כדורסל בליגה המחוזית, בתחילה רק כתחביב. הכל השתנה כשיוסי אלקבץ, מנהל מחלקת הנוער ברעננה, הגיע לצפות במשחק מקרי וזיהה מיד את היהלומים הלא מלוטשים.

“הגעתי למשחק הראשון שלהם בנערים מחוזית וראיתי שני שחקנים עם נתונים פיזיים מטורפים לגילם”, משחזר אלקבץ. “הם אמנם היו חסרי יסודות, אבל מיד הרמתי דגל. בסיום המשחק קבעתי פגישה עם ההורים והכנסנו אותם לתוכנית מעטפת מיוחדת עם מאמנים אישיים שעבדו איתם צמוד, מעבר לאימונים הרגילים”.

התאומים מרעננה (יונתן טפיאס)

השניים בלתי נפרדים: הם משחקים יחד, לומדים יחד בקורס מאמנים בווינגייט, ומביאים למגרש חיבור כמעט טלפתי. נדב ויואב סיפרו: “כשאנחנו יחד על המגרש הקבוצה נראית טוב יותר”, החיבור בינינו מייצר משהו שאין לשחקנים אחרים. אנחנו דוחפים אחד את השני וזה משפיע לטובה על כל הקבוצה. זה ששנינו שם גורם לכולם לרצות יותר, זה מגבש את כולם”.

יוסי אלקבץ מחזק את הדברים: “הפרגון ביניהם יוצא דופן, רמת האסיסטים שאחד מוסר לשני היא מטורפת. אין שם אגו. הם ממושמעים מאוד, נותנים 300% בכל אימון ומעריכים כל מה שעושים עבורם – דבר שאינו מובן מאליו אצל בני נוער היום”.

התאומים מרעננה (יונתן טפיאס)

התיאבון של האחים נפתח ביום שני האחרון, כשכיכבו בניצחון הדרמטי של מכבי רעננה על נהריה בקרב על הכרטיס לליגת העל לנוער. כעת, הם מקווים לשחזר את הקסם גם בליגת התיכונים. האחים סיכמו באופטימיות: “אנחנו מגיעים כביכול כאנדרדוג, אבל ביום נתון אנחנו יכולים להפתיע. זה לא מאמץ רק שלנו, כל הקבוצה צריכה לתת הכל. אנחנו נמצאים ברצף ניצחונות מצוין ומקווים לטוב ביותר”.