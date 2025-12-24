רבים נפרדים מאבי מלר ז"ל שמובא למנוחות

הכדורגל הישראלי ותקשורת הספורט מלווים את אבי מלר ז”ל בדרכו האחרונה. רק אתמול הגיעו החדשות העצובות על מותו של איש התקשורת – שדרן, פרשן ואחד המומחים הגדולים לכדורגל העולמי בישראל ולכדורגל האנגלי בפרט – בגיל 72.

אינספור עיתונאים, קולגות ובכירים מהספורט הישראלי הגיעו להיפרד מאבי מלר כשהוא מובא למנוחות בבית העלמין החדש כפר נחמן ברעננה. הוא נגע ברבים כל כך לאורך הקריירה שלו – בין אם בשידורים או כתבות שבהם היה ידוע במשחקי המילים שלו.

לא מזמן אבי מלר חגג את יום הולדתו ה-72, כשמעבר לשידורים ופרשנויות הוא היה נוהג להעביר הרצאות ואף השתתף בעונה הראשונה של גולסטאר. הוא הספיק במהלך חייו גם להתגורר באנגליה וחווה מקרוב את הכדורגל האנגלי שאותו הוא כל כך אהב. רק לפני מספר ימים הוא טס לאנגליה לראות את מה שהפכו להיות המשחקים האחרונים שלו.

מלר שידר משחקים על בסיס שבועי לאורך השנים בערוץ הספורט, והיה חלק פעיל מאולפנים כמו ליגת האלופות ודברים נוספים. בראיון בחדשות 13 ב-2022 הוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן.