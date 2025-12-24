יום רביעי, 24.12.2025 שעה 13:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

רבים נפרדים מאבי מלר ז"ל שמובא למנוחות

השדרן והפרשן שהיה ידוע באהבתו לכדורגל האנגלי, נפטר בגיל 72 והלוויתו מתקיימת בשעה זו. בכירים בספורט הישראלי וקולגות מלווים אותו בדרכו האחרונה

|
אבי מלר (משה חרמון)
אבי מלר (משה חרמון)

הכדורגל הישראלי ותקשורת הספורט מלווים את אבי מלר ז”ל בדרכו האחרונה. רק אתמול הגיעו החדשות העצובות על מותו של איש התקשורת – שדרן, פרשן ואחד המומחים הגדולים לכדורגל העולמי בישראל ולכדורגל האנגלי בפרט – בגיל 72.

אינספור עיתונאים, קולגות ובכירים מהספורט הישראלי הגיעו להיפרד מאבי מלר כשהוא מובא למנוחות בבית העלמין החדש כפר נחמן ברעננה. הוא נגע ברבים כל כך לאורך הקריירה שלו – בין אם בשידורים או כתבות שבהם היה ידוע במשחקי המילים שלו.

לא מזמן אבי מלר חגג את יום הולדתו ה-72, כשמעבר לשידורים ופרשנויות הוא היה נוהג להעביר הרצאות ואף השתתף בעונה הראשונה של גולסטאר. הוא הספיק במהלך חייו גם להתגורר באנגליה וחווה מקרוב את הכדורגל האנגלי שאותו הוא כל כך אהב. רק לפני מספר ימים הוא טס לאנגליה לראות את מה שהפכו להיות המשחקים האחרונים שלו.

מלר שידר משחקים על בסיס שבועי לאורך השנים בערוץ הספורט, והיה חלק פעיל מאולפנים כמו ליגת האלופות ודברים נוספים. בראיון בחדשות 13 ב-2022 הוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */