רבע 2, 10:00: הפועל י-ם - אליצור נתניה 12:26

יומיים לפני פתיחת המחזור ה־11 של ליגת ווינר סל, הפועל ירושלים ואליצור נתניה נפגשות כעת בארנה בעיר הבירה למשחק מוקדם מן המחזור ה־12. שתי הקבוצות רוצות לשוב ולנצח ולהתאושש מרצף ההפסדים.

בניגוד לאירופה, שם היא מוליכה את טבלת הבית שלה, החבורה של יונתן אלון נמצאת במומנטום רע בזירה המקומית, לאחר שהפסידה ב-15 הפרש בשני משחקיה האחרונים במסגרת הליגה. תחילה 95:80 לבני הרצליה, ולאחר מכן 90:75 מול הפועל באר שבע/דימונה במשחק שהתקיים ביום ראשון האחרון.

מנגד, נועלת הטבלה, שהפסידה בכל שמונת משחקיה האחרונים, נפרדה בתחילת השבוע מהמאמן אריס ליקויאניס - שעזב את ישראל עם מאזן של חמישה הפסדים בחמישה משחקים. במקומו של היווני מונה עוזרו, נתנאל דהן למאמן ראשי זמני.

ירושלים ניצחה בכל ארבעת המפגשים הקודמים של הקבוצות בעונה הסדירה, ועשתה זאת בהפרש מצטבר של 89 נקודות - פער של 22.3 למשחק. הניצחון האחרון של נתניה בבירה התרחש אי שם ב-6 במרץ 2010, אז נהנתה קבוצתו של אריק אלפסי ז"ל מ-27 נקודות של דנילו פינוק בדרך ל-72:74 במלחה.

רבע ראשון:

חמישייה הפועל ירושלים: אנתוני לאמב, נמרוד לוי, רועי הובר, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון.

חמישייה אליצור נתניה: אור קורנליוס, אוטיס פרייז’ר, ניק אונגנדה, שאק ביוקנן, ג’יילן ריילי.

שתי דקות וחצי של גישושים בפתיחה הסתיימו עם יתרון ירושלמי, הובר צלף שלשה ונמרוד לוי הוסיף לייאפ כדי לסגור את מחצית הרבע על 0:10. הצהובים התעוררו מעט כשאונגנדה ולוי סיפקו חילופי נקודות בשני הצדדים, אך ווינסטון וקרינגטון נתנו לאדומים יתרון מבטיח של 16, לפני שפרייז’ר צימק בשלשה משלו.