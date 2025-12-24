יום רביעי, 24.12.2025 שעה 21:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
17827-82910הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14705-7299הפועל ירושלים
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

רבע 2, 10:00: הפועל י-ם - אליצור נתניה 12:26

ליגת ווינר סל, מחזור 12: משחק שהוקדם. החבורה מהבירה רוצה לחזור לנצח לאחר שני הפסדים ברצף בזירה המקומית, כשמנגד נועלת הטבלה מקווה לצאת מהמשבר

|
קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)
קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)

יומיים לפני פתיחת המחזור ה־11 של ליגת ווינר סל, הפועל ירושלים ואליצור נתניה נפגשות כעת בארנה בעיר הבירה למשחק מוקדם מן המחזור ה־12. שתי הקבוצות רוצות לשוב ולנצח ולהתאושש מרצף ההפסדים.

בניגוד לאירופה, שם היא מוליכה את טבלת הבית שלה, החבורה של יונתן אלון נמצאת במומנטום רע בזירה המקומית, לאחר שהפסידה ב-15 הפרש בשני משחקיה האחרונים במסגרת הליגה. תחילה 95:80 לבני הרצליה, ולאחר מכן 90:75 מול הפועל באר שבע/דימונה במשחק שהתקיים ביום ראשון האחרון.   

מנגד, נועלת הטבלה, שהפסידה בכל שמונת משחקיה האחרונים, נפרדה בתחילת השבוע מהמאמן אריס ליקויאניס - שעזב את ישראל עם מאזן של חמישה הפסדים בחמישה משחקים. במקומו של היווני מונה עוזרו, נתנאל דהן למאמן ראשי זמני. 

ירושלים ניצחה בכל ארבעת המפגשים הקודמים של הקבוצות בעונה הסדירה, ועשתה זאת בהפרש מצטבר של 89 נקודות - פער של 22.3 למשחק. הניצחון האחרון של נתניה בבירה התרחש אי שם ב-6 במרץ 2010, אז נהנתה קבוצתו של אריק אלפסי ז"ל מ-27 נקודות של דנילו פינוק בדרך ל-72:74 במלחה.

רבע ראשון:

חמישייה הפועל ירושלים: אנתוני לאמב, נמרוד לוי, רועי הובר, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון.

חמישייה אליצור נתניה: אור קורנליוס, אוטיס פרייז’ר, ניק אונגנדה, שאק ביוקנן, ג’יילן ריילי.

שתי דקות וחצי של גישושים בפתיחה הסתיימו עם יתרון ירושלמי, הובר צלף שלשה ונמרוד לוי הוסיף לייאפ כדי לסגור את מחצית הרבע על 0:10. הצהובים התעוררו מעט כשאונגנדה ולוי סיפקו חילופי נקודות בשני הצדדים, אך ווינסטון וקרינגטון נתנו לאדומים יתרון מבטיח של 16, לפני שפרייז’ר צימק בשלשה משלו.

