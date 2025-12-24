25 נקודות לאבדיה, פורטלנד הפסידה לאורלנדו

כואב. דני אבדיה ופורטלנד ספגו הבוקר (רביעי) הפסד שני ברציפות, כשנכנעו 110:106 לאורלנדו בסיום דרמטי וירדו למאזן 18:12. הישראלי היה כהרגלו לאחרונה הבולט בקלעי קבוצתו עם 25 נקודות, כשהוסיף שונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, אבל זה לא הספיק נגד המג’יק.

אורלנדו פתחה חזק והוליכה בבטחה במחצית הראשונה, כשהיתרון כבר טיפס ל-17 נקודות, אך פורטלנד לא נשברה. אבדיה היה אחד הסמלים של הקאמבק, הוביל ריצות, תקף את הצבע והחזיר את הטרייל בלייזרס לעניינים עד למאבק צמוד בדקות הסיום. בדקה האחרונה פורטלנד כבר הייתה לגמרי במשחק, אך החטאה של אבדיה מחוץ לקשת, בזריקה שיכולה הייתה להשוות, הכריעה את ההתמודדות. מוקדם יותר, במהלך הרבע השלישי, הישראלי אף ספג מכה לא מכוונת בפניו מפאולו באנקרו, אבל הצליח לחזור לשחק.

היכולת של אבדיה הגיעה למרות ערב קבוצתי לא פשוט מחוץ לקשת. פורטלנד התקשתה לאורך כל המשחק בקליעה לשלוש וסיימה עם 9 מ-32 בלבד, בעוד אורלנדו פתחה את המשחק חם במיוחד, בעיקר בזכות אנתוני בלאק שקלע שלוש שלשות מהירות ונתן את הטון. המג’יק אמנם לא הבריקו באחוזים בהמשך, אך היתרון המוקדם אילץ את הבלייזרס לרדוף כמעט כל הערב.

דני אבדיה קולע (רויטרס)

מעבר לאבדיה, שיידון שארפ תרם 22 נקודות, קיילב לאב הוסיף 17 נקודות מהספסל בערב יעיל שכלל גם חיתוכים חכמים וקליעות חשובות בדקות ההכרעה, וכריס מארי קלע 13. שלישיית אבדיה, שארפ וטומאני קמארה סיפקה יחד 57 נקודות, אך באחוזים לא גבוהים במיוחד מהשדה, כשמעט מאוד נקודות הגיעו מקו העונשין. למעשה, אורלנדו עשתה עבודה מצוינת בהרחקת פורטלנד מהקו, והבלייזרס הסתפקו ב-19 זריקות עונשין בלבד, יום אחרי שקלעו 43 פעמים מהקו מול דטרויט.

דני אבדיה זורק (רויטרס)

בצד המנצח, דזמונד ביין הוביל עם 23 נקודות ואנתוני בלאק הוסיף 22, כשהמג’יק שמרו על קור רוח ברגעים האחרונים ושיפרו את מאזנם ל-13:17. פורטלנד, מנגד, יכולה לצאת מעודדת בעיקר מהיכולת של אבדיה, שממשיך לבסס את עצמו ככוח המרכזי של הקבוצה, אך גם מתוסכלת מכך שהמאמץ והקאמבק לא תורגמו לניצחון.