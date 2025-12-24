יום רביעי, 24.12.2025 שעה 09:30
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

תתחזק? הפרופיל שברצלונה מחפשת והמועמדים

במועדון עשויים לחזק את מרכז ההגנה בחלון של ינואר וסורקים את השוק עבור בלם שמשחק בצד שמאל, עם ניסיון ויכולת הסתגלות מהירה. שמות מפתיעים סומנו

|
השער ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)
השער ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

האנזי פליק ודקו יצאו לחופשה, אך אינם מנותקים לחלוטין. השניים נמצאים בקשר רציף ומחפשים פתרונות בשוק ההעברות לסגל שנחלש במרכז ההגנה. התוכנית המקורית לא כללה חיזוק, אך היעדרותו של אנדראס כריסטנסן, שצפוי להיעדר כ-4 חודשים, ושל רונאלד אראוחו, שממשיך בתהליך שיקום לאחר שנעדר מסיבות נפשיות, אילצה את המועדון לשקול מחדש את האסטרטגיה.

חלון ההעברות של החורף אף פעם אינו פשוט, וברצלונה מודעת לכך. לכן, הקו המנחה הוא לאתר הזדמנויות שמתאימות הן כלכלית והן מקצועית, לפחות לטווח של חצי שנה, מבלי לסכן את העתיד.

המועמד האידאלי הוא בלם מנוסה, בעל אופי מנהיגותי, ועדיף כזה שמגיע מרקע לטיני, שכן השפה חשובה מאוד לתהליך ההסתגלות. רגל שמאל היא יתרון. בקיצור, איניגו מרטינס חדש. אבל השוק מצומצם.

ברצלונה מחפשת מחליף. איניגו מרטינס (IMAGO)ברצלונה מחפשת מחליף. איניגו מרטינס (IMAGO)

אחד השמות שיכול להתאים הוא ניקולאס אוטמנדי, בן 37, שחוזהו בבנפיקה מסתיים ב-2026. הוא ימני ברגל, אך רגיל לשחק בצד שמאל, ואף זכה עם ארגנטינה במונדיאל בעמדה הזו. סוכנו הוא ז’ורז’ה מנדש, אך אוטמנדי הוא קפטן בנפיקה, שחקן הרכב קבוע, ולא יהיה פשוט לנתק אותו מהמועדון שבו הוא נחשב לאגדה.

סטפן דה פריי, בן 33 מאינטר, הוא מועמד נוסף שחוזהו מסתיים. הוא בנה קריירה ארוכה באיטליה, אם כי העונה כמעט ולא שיחק. גם הוא ימני שמשחק בצד שמאל, ומתאים לפרופיל.

סטפן דה פריי (רויטרס)סטפן דה פריי (רויטרס)

שם נוסף שאחריו עוקב ז’ואאו אמרל, ראש מערך הסקאוטינג החדש של ברצלונה, הוא מרקוס סנסי, בן 28, בלם שמאלי מבורנמות’. אף שלא היה אופציה מועדפת, הארגנטינאי, שחזר העונה לנבחרת, מסיים חוזה ביוני. לכן, אם בורנמות’ רוצה להרוויח עליו כסף בינואר, זו ההזדמנות האחרונה. הוא שחקן מפתח עבור אנדוני איראולה, וברצלונה מחזיקה עליו דוחות עוד מתקופתו בפיינורד.

בקו דומה, אך עם פחות רעש תקשורתי, נמצא דיוגו לייטה, גם הוא בלם שמאלי מאוניון ברלין, שהופך לשחקן חופשי בתום העונה. תוצר מחלקת הנוער של פורטו, הבלם הפורטוגלי הראה פוטנציאל גדול, אך עדיין לא הצליח לממש אותו במלואו.

העיניים גם על הליגה הספרדית

אפשרות נוספת שנבחנת בברצלונה היא פנייה לשוק של הליגה הספרדית, אסטרטגיה שכבר יושמה בעבר: בלמים מנוסים שלא קיבלו את כמות הדקות שציפו לה במועדוניהם ורואים בקאמפ נואו הזדמנות. דייגו יורנטה מבטיס כבר נקשר בעבר לברצלונה, אך הוא פצוע עד אמצע ינואר.

בלם נוסף שבעבר הוזכר כמועמד לברצלונה הוא לואיז פליפה, כיום בראיו וייקאנו. האיטלקי-ברזילאי מתקשה לצבור רצף דקות בשל פציעות. גם חואן פוית’ היה בעבר על הרדאר של ברצלונה: שחקן שיכול לשחק גם כבלם וגם כמגן ימני, עמדה שבה חסר למועדון עומק.

