קאנטה של הפועל חיפה? היכרות עם אלטונשווילי

"שחקן איכותי עם רקורד בינלאומי", הגדיר הבעלים יואב כץ את הקשר הגאורגי סנדרו אלטונשווילי שסיכם בהפועל חיפה. אפשר להבין את שביעות רצונו. לא בכל שנה מצטרף למועדון כדורגלן שהשתתף באליפות אירופה, וזה קרה רק לפני שנה וחצי. אלטונשווילי אמנם לא היה שחקן הרכב ביורו 2024, אך נטל חלק כמחליף בשני משחקים, כולל יותר ממחצית בשמינית הגמר מול ספרד, אז נכנס במקומו של הכוכב המרכזי במרכז המגרש, אוטר קיטאישווילי, משטרום גראץ.

כמו קיטאישווילי, שיחק באותה תקופה אלטונשווילי בליגה האוסטרית. הוא בדיוק סיים עונה ראשונה מוצלחת יחסית במדי וולפסברגר, בה חתם בקיץ 2023 תמורת כ-200 אלף אירו. מאמנו דאז, מאנפרד שמיד, העריך את כישוריו כקשר מרכזי דומיננטי.

העיתונאי האוסטרי, פיליפ אדלינגר, שמסקר את הקבוצה, מספר: "סנדרו הוא שחקן נמרץ עם סיבלות גבוהה. הוא עושה חיים קשים ליריבים ורודף אחריהם לכל מקום. הוא מהיר, מתקל היטב וניחן באגרסיביות, אך לא באלימות". עיתונאי נוסף, מוריץ אבלינגר, קובע: "מדובר בקשר אחורי יציב וממושמע טקטית עם הספק עבודה גבוה. אפשר להקביל את סגנונו לזה של אנגולו קאנטה, אם כי הוא כמובן הרבה פחות טוב".

סנדרו אלטונשווילי מול לאמין ימאל ביורו (IMAGO)

בתחילת 2024 הרגיש, אם כך, אלטונשווילי על הגל. הוא פיתח מומנטום חיובי בקריירה, וההעפלה לאליפות אירופה ריגשה אותו מאוד. אחרי שגאורגיה גברה על יוון בפלייאוף, הצהיר הקשר: "קשה לתאר במילים עד כמה ההישג הזה חשוב עברונו ועבור האומה כולה. הגאורגים מטורפים על כדורגל. יהיה נפלא להתמודד מול פורטוגל של כריסטיאנו רונאלדו, אבל אני חייב לומר שאני מעריץ יותר את ליאו מסי. אשמח לפגוש אותו במונדיאל 2026, ונצטרך להעפיל גם לשם". האופטימיות הייתה גבוהה מאוד, אבל גאורגיה לא עלתה כידוע לגביע העולם, ובינתיים נעצרה לגמרי גם התנופה בקריירה של אלטונשווילי עצמו.

התקווה במולדתו הייתה כי המעבר לוולפסברגר הוא רק הצעד הראשון. "קיווינו שזה יהיה קרש קפיצה עבורו", אומר העיתונאי מאמוקה קבראצחליה. אלא ששינוי בעמדת המאמן פעל לרעתו של הקשר. שמיד עזב בתום עונת 2023/24, ודיטמר קובאואר חזר לקדנציה שניה במועדון. כוכב העבר של הנבחרת, ששיחק במונדיאל 1998 ועשה קריירה מוצלחת בריאל סוסיאדד ובוולפסבורג, שינה לחלוטין את המערך של וולפסברגר, ואלטונשווילי לא התאים להשקפת עולמו.

כי בנוסף לאיכויות שלו, יש לגאורגי גם נקודות חולשה בולטות. הוא נמוך קומה - רק 169 סנטימטרים, ולא מצטיין מטבע הדברים בכדורי גובה. הוא אף הרבה פחות יעיל בניהול התקפות, ונוטה להיות שמרן במסירות קצרות בלי לנסות כדורי עומק. מבחינת מאמן וולפסברגר בעונה שעברה, זה גרם לו להפוך להרבה פחות רלוונטי. "קובאואר מעוניין שהקשר האחורי יהיה גבוה ועוצמתי מאוד, עם משחק ראש טוב, כי כך הוא רואה את התפקיד. טכניקה פחות חשובה שם, אך לצידו הוא מעוניין בקשר מרכזי נוסף שמסוגל לנווט התקפות מתפרצות. אלטונשווילי לא ענה על שתי ההגדרות האלה. מצד אחד, הוא לא היה מספיק פיזי, ומצד שני הוא לא מספיק טכני. אז הוא נדחק הצידה".

נמוך קומה. סנדרו אלטונשווילי (IMAGO)

אפילו שער מרהיב שהבקיע הגאורגי לרשת קלגנפורט בנובמבר שעבר לא שינה את מעמדו. היה זה אחד הביצועים הכי יפים של העונה באוסטריה, בבעיטת יעף מחוץ לרחבה, ובאופן כללי אלטונשווילי אוהב לאיים ממרחק. "יש לו בעיטה עוצמתית וביטחון עצמי לנסות לכבוש גם מטווחים יומרניים", מספר אדלינגר. אלא שזה לא מצליח לרוב, והשער המדובר היה היחיד בכל השנתיים של הקשר בליגה האוסטרית. הוא אף ממעט להיכנס לרחבה, וכיבוש שערים מעולם לא היה הצד החזק שלו.

העובדה כי וולפסברגר הצליחה מאוד עם קובאואר לא היטיבה עם אלטונשווילי כי אף אחד לא דרש שינויים. הקבוצה חוותה עונה אדירה, נאבקה על האליפות עד המחזורים האחרונים וזכתה בגביע בפעם הראשונה בתולדותיה. בגמר צפה הגאורגי מהצד, וכבר אז היה לו ברור שאין לו עתיד במועדון. "רציתי לעזוב בהשאלה כבר בינואר, אבל קובאואר לא נתן לי ואמר שאני שחקן חשוב. כשאני מקבל הזדמנות אני משחק טוב, אבל אין שום המשכיות. אני לא רוצה להמשיך איתו. אם הוא יוחלף, אשקול אולי להישאר, אבל המטרה היא לעזוב בתום החוזה. אין מה לעשות, לכולם יש תקופות כאלה בכדורגל", הוא אמר בראיון לאתר הגאורגי ‘ללו’.

בתחילת הקיץ נדונה באוסטריה האפשרות כי שמיד, שמאמן כיום את הארטברג, יביא את בן טיפוחיו כדי לחדש את שיתוף הפעולה, אך זה לא יצא לפועל. אופציות אחרות לא היו על השולחן אחרי העונה המתסכלת, ואלטונשווילי שב למועדון שגידל אותו.

סנדרו אלטונשווילי (IMAGO)

למתבונן מהצד שבחן את רשימת קבוצותיו של הקשר המשפט האחרון עלול להיראות מוזר כי אלטונשווילי צמח בסבורטאלו וחתם בקיץ באיבריה 1999, אך בפועל מדובר באותה ישות שהחליפה שם. עם סבורטאלו זכה אלטונשווילי באליפות היסטורית ב-2018, ובואו לאיבריה 1999 בגרסתה הנוכחית הייתה קריטית בדרך לזכיה באליפות דרמטית חדשה בעונה שהסתיימה זה עתה. "הוא היה בורג חשוב מאוד במערך. בליגה הגאורגית הוא גם מספיק טוב מבחינה טכנית כדי לפתח התקפות", אומר העיתונאי מראב ממולאשווילי.

הייתה זו אליפות גאורגיה שלישית בחייו של אלטונשווילי כי ב-2021 הוא זכה בתואר גם במדי דינמו באטומי. באותה שנה הוא נבחר לקשר הטוב ביותר בליגה, ושיחזר את ההישג גם ב-2022 אז התכבד לשתף פעולה למשך תקופה קצרה עם חביצ'ה קבראצחליה. הכוכב, שהיה אלמוני יחסית מחוץ לגבולות ברית המועצות לשעבר באותה תקופה, הגיע לבאטומי מרובין קאזאן בעקבות פתיחת המלחמה הנפשעת של רוסיה נגד אוקראינה. בחלוף מספר חודשים הוא כבר היה בדרך לנאפולי ולתהילה, אבל זה הספיק כדי ליצור חברות טובה עם אלטונשווילי – והיא ממשיכה עד היום גם בסגל הנבחרת.

זה לא מפתיע, כי אלטונשווילי מוכר בגאורגיה כאדם ידידותי, מנומס ונעים הליכות, גם אם מופנים למדי. אין לו אגו, והוא נוטה להיות שקט בחדר ההלבשה. לעתים הוא אפילו שקט מדי. זה בא לידי ביטוי בתקרית המשעשעת שהתרחשה במסגרת מחנה האימונים של וולפסברגר בספרד לפני שנה. השחקנים סיימו את האימונים וחזרו באוטובוס למלון, אך הגאורגי נשכח מאחור. הוא התאמן יותר מכולם בחדר הכושר ושקע במחשבותיו, ואף אחד כלל לא הבחין בחסרונו. "הוא לא מושך תשומת לב", העירו על כך העיתונאים האוסטרים.

חביצ'ה קבראצחליה (רויטרס)

הפועל חיפה מקבלת, אם כך, שחקן שעושה את העבודה השחורה בלי רעש. אלטונשווילי אינו שחקן מבריק, אך צפוי לתת את המקסימום בכל הקשור להשקעה ולמשמעת. גל אראל היה קשר אחורי בעצמו בימיו כשחקן, ויש להניח כי הוא בחן לעומק את יתרונותיו וחסרונותיו של הגאורגי לפני שהתקבלה ההחלטה להחתימו. אם הוא ימצא שפה משותפת עם הרכש החדש, כפי שעשה שמיד בעונתו הראשונה בוולפסברגר, החיבור הזה עשוי להיות חיובי, בתנאי שלא יצפו מאלטונשווילי לתרומה התקפית גדולה מדי.