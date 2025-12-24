יום רביעי, 24.12.2025 שעה 07:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
84%2801-297725דטרויט פיסטונס
65%2577-272123ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
56%3163-320927קליבלנד קאבלירס
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
52%3051-300425שיקגו בולס
48%2679-268423אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
88%2574-289924אוקלהומה ת'אנדר
76%2918-314825דנבר נאגטס
74%2609-276623סן אנטוניו ספרס
69%2970-307626מינסוטה טימברוולבס
68%2467-268322יוסטון רוקטס
65%2702-267723לוס אנג'לס לייקרס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
41%3143-305427דאלאס מאבריקס
40%3020-295325פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3292-309627ניו אורלינס פליקנס
28%3042-280325סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

מאמן ברוקלין: בן שרף יהיה שחקן NBA מעולה

ג'ורדי פרננדס על הישראלי שלא שותף ב-106:114: "יכול היה גם לסיים עם 50 נק' בג'י ליג, הוא ביקורתי כלפי עצמו וזה חלק ממה שהופך אותו לכל כך טוב"

|
ג'ורדי פרננדס (צילום מסך)
ג'ורדי פרננדס (צילום מסך)

בן שרף שב הלילה (בין שלישי לרביעי) לסגל של ברוקלין ב-NBA, היישר למשחק החוץ מול פילדלפיה, יממה בלבד אחרי שהתפוצץ בג’י ליג עם שיא קריירה של 40 נקודות במדי לונג איילנד נטס, אך לא שותף בניצחון 106:114 הגדול.

עוד לפני ההתמודדות מול הסיקסרס התייחס מאמן ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, לרכז הישראלי בן ה-19 ולהופעה המרשימה שלו בליגת המשנה: "בן שיחק בנינוחות וכמובן קלע 40 נקודות, הוא נראה שם כמו שחקן NBA. צפינו במשחק וראינו את הביטחון שלו, גם בזריקה. אם הוא היה קצת יותר חד בסיומות ליד הטבעת, הוא היה יכול לסיים אפילו עם 50 נקודות".

פרננדס המשיך והדגיש את האופי של שרף: "בן מאוד ביקורתי כלפי עצמו, וזה חלק גדול ממה שהופך אותו לכל כך טוב. הוא יהיה שחקן NBA מצוין. שמחתי בעיקר מהניצחון של הקבוצה כולה, זו תמיד צריכה להיות המטרה המרכזית".

