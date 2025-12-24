יום רביעי, 24.12.2025 שעה 07:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
84%2801-297725דטרויט פיסטונס
65%2577-272123ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
56%3163-320927קליבלנד קאבלירס
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
52%3051-300425שיקגו בולס
48%2679-268423אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
88%2574-289924אוקלהומה ת'אנדר
76%2918-314825דנבר נאגטס
74%2609-276623סן אנטוניו ספרס
69%2970-307626מינסוטה טימברוולבס
68%2467-268322יוסטון רוקטס
65%2702-267723לוס אנג'לס לייקרס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
41%3143-305427דאלאס מאבריקס
40%3020-295325פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3292-309627ניו אורלינס פליקנס
28%3042-280325סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

3 נק' לוולף ב-106:114 של ברוקלין על פילדלפיה

הנטס הציגו משחק חד והרשימו, 22 דקות, 2 ריבאונדים ו-2 אסיסטים לוולף, שרף לא שותף אחרי השיא בג'י ליג. מייקל פורטר ג'וניור כיכב עם 28 נקודות

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

הנטס של בן שרף ודני וולף ממשיכים לבסס את עצמם כאחת ההפתעות היפות של התקופה האחרונה ב-NBA. הלילה (בין שלישי לרביעי) הם רשמו ניצחון שישי בתשעת המשחקים האחרונים, 106:114 בפילדלפיה, והעלו את מאזנם ל-19 ניצחונות מול 9 הפסדים, גם בערב שבו שני הישראלים לא עמדו במרכז הבמה.

יממה בלבד אחרי שהתפוצץ בג’י ליג עם שיא קריירה של 40 נקודות, בן שרף נקרא חזרה לסגל ה-NBA והצטרף לחבריו, אך מול הסיקסרס לא קיבל דקות משחק. דני וולף כן שותף, שיחק 22 דקות והתקשה למצוא את היד, עם 3 נקודות בלבד, 1 מ-9 מהשדה ו-1 מ-3 מחוץ לקשת. לצד זאת תרם גם 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה ומדד פלוס מינוס חיובי 1+, במשחק שבו תרומתו לא נמדדה רק בסטטיסטיקה.

ברוקלין המשיכה להיראות חדה ובעיקר מאורגנת, כשההגנה שלה מקשה כמעט על כל יריבה. מייקל פורטר ג’וניור היה הכוכב הגדול של הערב עם 28 נקודות, כולל מחצית ראשונה אדירה שבה קלע 25 נקודות והוביל את הנטס ליתרון 57:63 בירידה להפסקה. יגור דיומין שוב התעלה ברגעים החשובים, קלע 20 נקודות ופגע בשתי שלשות קריטיות ברבע הרביעי.

דני וולף ואמביד (רויטרס)דני וולף ואמביד (רויטרס)

ניק קלקסטון סיפק נוכחות דומיננטית בצבע עם 16 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד המחליף דיירון שארפ תרם ערב מגוון מהספסל עם 9 נקודות, 11 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. נולאן טראורה הוסיף 5 נקודות ו-2 אסיסטים ב-14 דקות.

פילדלפיה פתחה טוב יותר, אך בהמשך התקשתה מאוד מול ההגנה האגרסיבית של ברוקלין ונקלעה בשלב מסוים לפיגור של 19 נקודות. ג’ואל אמביד הוביל את הסיקסרס עם 27 נקודות, למרות פגיעה בברך ששלחה אותו לזמן קצר לחדר ההלבשה ברבע השלישי. פול ג’ורג’ סיים עם 19 נקודות, וטייריס מקסי נעצר על 13 בלבד, ערב חלש במיוחד מחוץ לקשת של הקבוצה כולה.

אחד הרגעים הבולטים של וולף הגיע לקראת סיום המחצית הראשונה, כשקלע את סל השדה היחיד שלו במשחק מחוץ לקשת ולאחר מכן מצא במסירה חכמה את פורטר ג’וניור, שסגר את המחצית ביתרון לנטס. גם כשפילדלפיה ניסתה לחזור לעניינים ברבע הרביעי עם ריצת 0:10 וצימקה ל-99:90, ברוקלין לא נלחצה. שתי שלשות של דיומין ואלי-אופ מרשים מפורטר לקלקסטון חיסלו את הסיכוי לקאמבק.

גם בערב שקט יחסית של הישראלים, הנטס הוכיחו עומק, איזון ובעיקר ביטחון. ברוקלין עצמה נראית כקבוצה שיודעת לנצח בדרכים שונות, גם בלי תרומה התקפית גדולה מכל אחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */