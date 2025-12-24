3 נק' לוולף ב-106:114 של ברוקלין על פילדלפיה

הנטס של בן שרף ודני וולף ממשיכים לבסס את עצמם כאחת ההפתעות היפות של התקופה האחרונה ב-NBA. הלילה (בין שלישי לרביעי) הם רשמו ניצחון שישי בתשעת המשחקים האחרונים, 106:114 בפילדלפיה, והעלו את מאזנם ל-19 ניצחונות מול 9 הפסדים, גם בערב שבו שני הישראלים לא עמדו במרכז הבמה.

יממה בלבד אחרי שהתפוצץ בג’י ליג עם שיא קריירה של 40 נקודות, בן שרף נקרא חזרה לסגל ה-NBA והצטרף לחבריו, אך מול הסיקסרס לא קיבל דקות משחק. דני וולף כן שותף, שיחק 22 דקות והתקשה למצוא את היד, עם 3 נקודות בלבד, 1 מ-9 מהשדה ו-1 מ-3 מחוץ לקשת. לצד זאת תרם גם 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה ומדד פלוס מינוס חיובי 1+, במשחק שבו תרומתו לא נמדדה רק בסטטיסטיקה.

ברוקלין המשיכה להיראות חדה ובעיקר מאורגנת, כשההגנה שלה מקשה כמעט על כל יריבה. מייקל פורטר ג’וניור היה הכוכב הגדול של הערב עם 28 נקודות, כולל מחצית ראשונה אדירה שבה קלע 25 נקודות והוביל את הנטס ליתרון 57:63 בירידה להפסקה. יגור דיומין שוב התעלה ברגעים החשובים, קלע 20 נקודות ופגע בשתי שלשות קריטיות ברבע הרביעי.

דני וולף ואמביד (רויטרס)

ניק קלקסטון סיפק נוכחות דומיננטית בצבע עם 16 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד המחליף דיירון שארפ תרם ערב מגוון מהספסל עם 9 נקודות, 11 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. נולאן טראורה הוסיף 5 נקודות ו-2 אסיסטים ב-14 דקות.

פילדלפיה פתחה טוב יותר, אך בהמשך התקשתה מאוד מול ההגנה האגרסיבית של ברוקלין ונקלעה בשלב מסוים לפיגור של 19 נקודות. ג’ואל אמביד הוביל את הסיקסרס עם 27 נקודות, למרות פגיעה בברך ששלחה אותו לזמן קצר לחדר ההלבשה ברבע השלישי. פול ג’ורג’ סיים עם 19 נקודות, וטייריס מקסי נעצר על 13 בלבד, ערב חלש במיוחד מחוץ לקשת של הקבוצה כולה.

אחד הרגעים הבולטים של וולף הגיע לקראת סיום המחצית הראשונה, כשקלע את סל השדה היחיד שלו במשחק מחוץ לקשת ולאחר מכן מצא במסירה חכמה את פורטר ג’וניור, שסגר את המחצית ביתרון לנטס. גם כשפילדלפיה ניסתה לחזור לעניינים ברבע הרביעי עם ריצת 0:10 וצימקה ל-99:90, ברוקלין לא נלחצה. שתי שלשות של דיומין ואלי-אופ מרשים מפורטר לקלקסטון חיסלו את הסיכוי לקאמבק.

גם בערב שקט יחסית של הישראלים, הנטס הוכיחו עומק, איזון ובעיקר ביטחון. ברוקלין עצמה נראית כקבוצה שיודעת לנצח בדרכים שונות, גם בלי תרומה התקפית גדולה מכל אחד.