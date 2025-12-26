יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

שובר שיאים ב-2025: פאבלידיס מחכה לריאל

יושב בשולחן עם אמבפה וקיין: חלוץ בנפיקה הבקיע 43 שערים בשנה הקלנדרית ומושווה לאוסביו האגדי. הוא יהיה היריב האחרון של הבלאנקוס בשלב הליגה

|
פאבלידיס (IMAGO)
פאבלידיס (IMAGO)

ואנג’ליס פאבלידיס, מלך השערים היווני של בנפיקה ליסבון, הוא היחיד באירופה ששמר על קצב הכיבושים בשנת 2025 לצד שני "מפלצות" כמו קיליאן אמבפה, עם 59 שערים ב-59 משחקים והשוואת השיא של כריסטיאנו רונאלדו מ-2013, והארי קיין, עם 48 שערים במדי באיירן.

עם שער הפנדל שלו מול פמליקאו, בניצחון 0:1, פאבלידיס הגיע ל-43 שערים בשנת 2025, כולם במדי בנפיקה ובכל המסגרות, ללא משחקי נבחרת. בנפיקה נמצאת כעת ברצף של 9 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, שבהם ספגה רק 4 שערים. וכדאי לשים לב, לפאבלידיס נותרה עוד הזדמנות אחת בלבד ב-2025, שכן בנפיקה אמורה לשחק משחק ליגה ביום ראשון, 28 בדצמבר, בבראגה.

המספרים הללו מציבים את פאבלידיס בהשוואה ישירה לאגדה אוסביו, שכבש 53 שערים ב-1964 ו-43 שערים ב-1965, אותו מספר בדיוק כמו פאבלידיס. החלוץ היווני שיחק 70 משחקים בשנת 2025, כבש 43 שערים ובישל 14 נוספים. בעונת 2025/26 פאבלידיס שיחק 15 משחקים וכבש 14 שערים, מה שהופך אותו למלך שערי הליגה, ובסך הכל עומד מאז הצטרפותו על 50 שערים במדי בנפיקה ב-86 משחקים, בעונתו השנייה במועדון הפורטוגלי.

פאבלידיס (IMAGO)פאבלידיס (IMAGO)

לחלוץ היווני חוזה בפורטוגל עד 2029 ושווי שוק של 35 מיליון אירו לפי "טרנספרמרקט", נתון שמרמז כי הוא עשוי להיות המכירה הגדולה הבאה של בנפיקה בשנת 2026. בנפיקה, כזכור, תהיה היריבה האחרונה של ריאל מדריד במחזור השמיני של ליגת האלופות, כאשר הכל עדיין פתוח. המשחק ייערך ב-28 בינואר, ופאבלידיס כבר מחכה לבלאנקוס בליסבון.

