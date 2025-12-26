שובר שיאים ב-2025: פאבלידיס מחכה לריאל

ואנג’ליס פאבלידיס, מלך השערים היווני של בנפיקה ליסבון, הוא היחיד באירופה ששמר על קצב הכיבושים בשנת 2025 לצד שני "מפלצות" כמו קיליאן אמבפה, עם 59 שערים ב-59 משחקים והשוואת השיא של כריסטיאנו רונאלדו מ-2013, והארי קיין, עם 48 שערים במדי באיירן.

עם שער הפנדל שלו מול פמליקאו, בניצחון 0:1, פאבלידיס הגיע ל-43 שערים בשנת 2025, כולם במדי בנפיקה ובכל המסגרות, ללא משחקי נבחרת. בנפיקה נמצאת כעת ברצף של 9 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, שבהם ספגה רק 4 שערים. וכדאי לשים לב, לפאבלידיס נותרה עוד הזדמנות אחת בלבד ב-2025, שכן בנפיקה אמורה לשחק משחק ליגה ביום ראשון, 28 בדצמבר, בבראגה.

המספרים הללו מציבים את פאבלידיס בהשוואה ישירה לאגדה אוסביו, שכבש 53 שערים ב-1964 ו-43 שערים ב-1965, אותו מספר בדיוק כמו פאבלידיס. החלוץ היווני שיחק 70 משחקים בשנת 2025, כבש 43 שערים ובישל 14 נוספים. בעונת 2025/26 פאבלידיס שיחק 15 משחקים וכבש 14 שערים, מה שהופך אותו למלך שערי הליגה, ובסך הכל עומד מאז הצטרפותו על 50 שערים במדי בנפיקה ב-86 משחקים, בעונתו השנייה במועדון הפורטוגלי.

פאבלידיס (IMAGO)

לחלוץ היווני חוזה בפורטוגל עד 2029 ושווי שוק של 35 מיליון אירו לפי "טרנספרמרקט", נתון שמרמז כי הוא עשוי להיות המכירה הגדולה הבאה של בנפיקה בשנת 2026. בנפיקה, כזכור, תהיה היריבה האחרונה של ריאל מדריד במחזור השמיני של ליגת האלופות, כאשר הכל עדיין פתוח. המשחק ייערך ב-28 בינואר, ופאבלידיס כבר מחכה לבלאנקוס בליסבון.