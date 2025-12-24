יום רביעי, 24.12.2025 שעה 07:05
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

ים מדר: אני שמח לחזור, עשינו את המשחק קל

הרכז שב לשחק ביורוליג ב-72:82 הקל של הפועל ת"א נגד באיירן: "שמרנו טוב וזה היה המפתח". בראיינט יגיע לארץ עם כולם, דובאי תשחק כאן. וגם: מיציץ'

|
בהפועל תל אביב מאושרים (הפועל ת
המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת להפועל תל אביב זה שהיא ביצעה עוד יום במשרד אתמול (שלישי). מעולה חדשה ליורוליג, האדומים הפכו לקבוצה שלא רק מוליכה את הטבלה, אבל גם מצליחה לשייט בקלות כל כך מול קבוצות עם ניסיון רב במפעל כמו באיירן מינכן עם 72:82 חלק בגרמניה, בדרך להיות לבד בפסגה של הליגה.

חניכיו של דימיטריס איטודיס הרשימו מאוד ואמנם זה נגמר רק בעשר נקודות הפרש, אך התוצאה שיקרה מאוד כאשר הפער כבר היה למעלה מ-20 נקודות בשלב מסוים, ורק בגארבג’ טיים זה ירד קצת. פעם נוספת, מי אם לא אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו הובילו, כשהראשון המשיך במרדף שלו לעבר תואר ה-MVP עם 18 נק’ ו-7 ריב’ ב-24 דקות, והסנטר הוסיף 16 נק’ ו-7 ריב’ ב-22 דקות.

הקבוצה תמריא בהמשך היום בשעות הצהריים בחזרה לישראל, כאשר כולם יגיעו כולל אלייז’ה בראיינט, ששם סוף לסאגה שלו ויעבור לישראל עם משפחתו. וסיליה מיציץ’ ייעדר בשבועות הקרובים, וכעת עם ההגעה לארץ אחרי שעבר בדיקת MRI בגרמניה הוא יחבור לבדיקות נוספות מטעם רופא הקבוצה ד”ר אסף ביבס.

לגבי הסרבי, הוא התאמן באימון המסכם של הפועל תל אביב ולקראת סופו הוא בישר לקבוצה שהוא מרגיש כאבים בכתף, ובעקבות כך בחרו לא לחכות להגיע לארץ ולשלוח אותו לבדיקת MRI במינכן. הבדיקה הניבה חבלה שרירית בכתף, והוא צפוי להיעדר מספר שבועות מהפרקט, ואיטודיס ייאלץ להתסדר בלעדיו כמה משחקים במפעל.

אלייזאלייז'ה בראיינט בפעולה (IMAGO)

המשחק הבא של הפועל תל אביב יהיה בהיכל הטוטו נגד הפועל חולון, כאשר האדומים ינסו לשמור על מאזן מושלם בליגת ווינר סל. בכללי, יש לקבוצה לו”ז מלא במוקשים עם חולון, ז’לגיריס במשחק הראשון של הפועל במנורה אי פעם ביורוליג ואז הפועל ירושלים וזאת בשבעה ימים. לאחר מכן יש דובאי, והמשחק הזה לאחר לא מעט ספקולציות ייערך בישראל.

ים מדר, שחזר לשחק ביורוליג, פתח בחמישייה ובלט, אמר בסיום: “אני שמח מאוד לחזור, שמח שניצחנו, שמח שעשינו משחק טוב. שמרנו כמו שצריך לאורך שלושה רבעים, עשינו את המשחק קל בשבילנו ואני שמח, אני חושב שעשינו עבודה טובה הגנתית וזה היה המפתח למשחק הזה. מסתכלים למשחק הבא, יש לנו חולון כבר בשבת ואז ז’לגיריס, צריכים לנוח ולהתכונן”.

איש וויינרייט הוסיף וסיכם: “קודם כל שיחקנו מול קבוצה מצוינת עם מאמן חדש וטוב, הוצאנו את תוכנית המשחק לפועל, בשלושת הרבעים הראשונים ביצענו לגמרי ואז קצת נחנו וכקבוצה אי אפשר לעשות את זה באמת, וזה משהו שנצטרך ללמוד ולהשתפר, אבל היה משחק טוב בסך הכל. יש לנו חולון וזה יהיה קרב מההתחלה, האולם בטח יהיה מלא והם ישחקו עם קשיחות ואנחנו מצפים לזה”.

