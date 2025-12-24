"אני חושש שרובן נבש יעבור לריאל מדריד בחינם"

ריאל מדריד מחפשת קשר לעתיד. צ'אבי אלונסו ביקש את מרטין סובימנדי בקיץ האחרון, ולמרות שהמועדון אינו מתכנן חיזוק בחלון ההעברות הנוכחי, הוא עוקב אחר האפשרות הטובה ביותר לחזק את הסגל בעונה הבאה. שמות כמו אנג’לו סטילר ואדם וורטון מופיעים כמועמדים מועדפים, אך במועדון תמיד עוקבים אחרי השוק, במיוחד אחרי שחקנים שחוזיהם עומדים להסתיים.

גורמים בערב הסעודית מצביעים ישירות על שם אחד: רובן נבש. חוזהו של הקשר הפורטוגלי עם אל הילאל מסתיים בקיץ הקרוב, וכל הסימנים מעידים שהוא לא יישאר בערב הסעודית. שחקן העבר של פורטו יהיה בן 29 עם תום החוזה ומחפש הזדמנות לחזור לאירופה.

שחקן העבר של אל הילאל, אל ג'אבר, טוען כי נבש צפוי לעבור לריאל מדריד בהעברה חופשית. בדברים שאמר ל-’MBC’ ציין: "אני חושש שנבש יעבור מאל הילאל לריאל מדריד בחינם לאחר שחוזהו עם המועדון יסתיים בסוף העונה. יש מועדונים מהפרמייר ליג שרוצים להחתים את נבש, והחוזים שהם מציעים לו הם ל-3 שנים, כלומר עד גיל 31. גם ריאל מדריד מעוניינת, ואני בטוח שיש מועדונים נוספים שרוצים את נבש".

רובן נבש חוגג (IMAGO)

לאור סירובו של השחקן לחדש את חוזהו, המועדון הסעודי מוכן, על פי הדיווחים, למכור אותו כבר בחלון ההעברות הקרוב במחיר נמוך במיוחד. גורמים בערב הסעודית טוענים כי יסכימו להצעה של בין 15 ל-20 מיליון אירו. מנצ'סטר יונייטד היא אחת הקבוצות שמגלות עניין רב במיוחד בשירותיו של הקשר הפורטוגלי.