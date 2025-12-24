מונאקו החליטה לוותר על רכישתו של אנסו פאטי

לאנסו פאטי יש את כל הסיכויים לחזור לברצלונה עם סיום העונה. למרות פתיחה מעודדת במיוחד במונאקו, החלוץ הלך ואיבד ממעמדו בקבוצה, בעקבות כמה בעיות פיזיות לא חמורות והגעתו של סבסטיאן פוקונולי לעמדת המאמן. העיתונאי הצרפתי רומיין מולינה חושף כי מונאקו כבר החליטה שלא להשאיר את השחקן בעונה הבאה, ולכן לא תשלם את 12 מיליון האירו של סעיף הרכישה שנקבע בהשאלתו בקיץ האחרון.

הגעתו של אנסו פאטי למונאקו עוררה ציפיות רבות, והמציאות הייתה שהוא מצא סביבה מושלמת. לאחר תקופת התאקלמות שהועילה לו מאוד, הוא הפך למלך שערי הקבוצה. זה היה פאטי הטוב ביותר שנראה בשנים האחרונות, אך עם כניסתו של פוקונולי לתפקיד, דקות המשחק שלו הלכו ופחתו. למעשה, הוא לא פתח בהרכב מאז 22 בנובמבר, ולא שיחק כלל מאז 29 בנובמבר, למרות האיכות העצומה שלו. גם תחת פוקונולי, מונאקו לא שיפרה משמעותית את יכולתה, והרצף של המאמן החדש רחוק מלהיות מוצלח.

לאנסו פאטי חוזה עם ברצלונה עד 2028, ולכן אם ישוב בקיץ הקרוב למועדון הקטלוני, יהיה לו מקום בסגל הקבוצה. לחלופין, ייתכן שיימצא פתרון קבוע לחוזהו, שכן מדובר בשחקן שממשיך לעורר עניין רב. למעשה, כמה קבוצות מספרד ביררו לגביו בקיץ האחרון, אך אנסו העדיף את הפרויקט של מונאקו בליגה שנראתה כמתאימה לו במיוחד.

אנסו פאטי חוגג (IMAGO)

החלוץ הרגיש טוב מבחינה פיזית, והעבודה שעשה במהלך קדם עונה ארוך סייעה לו להחזיר את הרעננות. בשבועות האחרונים חווה כמה תקלות פיזיות קלות, ללא חשיבות רבה, אך לפי אחד העיתונאים הבקיאים ביותר בנעשה במונאקו, ההחלטה של המועדון כבר התקבלה.