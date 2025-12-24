יום רביעי, 24.12.2025 שעה 13:47
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

מונאקו החליטה לוותר על רכישתו של אנסו פאטי

בצרפת חשפו כי כבר התקבלה החלטה לגבי עתידו של השחקן שמושאל מברצלונה, והקבוצה מהנסיכות לא תפעיל את אופציית הרכישה, כך שהוא יחזור לסגל של פליק

|
אנסו פאטי (IMAGO)
אנסו פאטי (IMAGO)

לאנסו פאטי יש את כל הסיכויים לחזור לברצלונה עם סיום העונה. למרות פתיחה מעודדת במיוחד במונאקו, החלוץ הלך ואיבד ממעמדו בקבוצה, בעקבות כמה בעיות פיזיות לא חמורות והגעתו של סבסטיאן פוקונולי לעמדת המאמן. העיתונאי הצרפתי רומיין מולינה חושף כי מונאקו כבר החליטה שלא להשאיר את השחקן בעונה הבאה, ולכן לא תשלם את 12 מיליון האירו של סעיף הרכישה שנקבע בהשאלתו בקיץ האחרון.

הגעתו של אנסו פאטי למונאקו עוררה ציפיות רבות, והמציאות הייתה שהוא מצא סביבה מושלמת. לאחר תקופת התאקלמות שהועילה לו מאוד, הוא הפך למלך שערי הקבוצה. זה היה פאטי הטוב ביותר שנראה בשנים האחרונות, אך עם כניסתו של פוקונולי לתפקיד, דקות המשחק שלו הלכו ופחתו. למעשה, הוא לא פתח בהרכב מאז 22 בנובמבר, ולא שיחק כלל מאז 29 בנובמבר, למרות האיכות העצומה שלו. גם תחת פוקונולי, מונאקו לא שיפרה משמעותית את יכולתה, והרצף של המאמן החדש רחוק מלהיות מוצלח.

לאנסו פאטי חוזה עם ברצלונה עד 2028, ולכן אם ישוב בקיץ הקרוב למועדון הקטלוני, יהיה לו מקום בסגל הקבוצה. לחלופין, ייתכן שיימצא פתרון קבוע לחוזהו, שכן מדובר בשחקן שממשיך לעורר עניין רב. למעשה, כמה קבוצות מספרד ביררו לגביו בקיץ האחרון, אך אנסו העדיף את הפרויקט של מונאקו בליגה שנראתה כמתאימה לו במיוחד.

אנסו פאטי חוגג (IMAGO)אנסו פאטי חוגג (IMAGO)

החלוץ הרגיש טוב מבחינה פיזית, והעבודה שעשה במהלך קדם עונה ארוך סייעה לו להחזיר את הרעננות. בשבועות האחרונים חווה כמה תקלות פיזיות קלות, ללא חשיבות רבה, אך לפי אחד העיתונאים הבקיאים ביותר בנעשה במונאקו, ההחלטה של המועדון כבר התקבלה.

