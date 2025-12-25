מאליל לשעיר לעזאזל: הברנבאו נגד ויניסיוס

כבר מהאווירה שלפני המשחק בין ריאל מדריד לסביליה היה ברור שהסנטיאגו ברנבאו לא מתכוון לעשות הנחות לקבוצה שלו. המסר של "העיקר היה לעבור שלב", שהציג צ'אבי אלונסו לאחר הניצחון הדחוק על טלאברה מהליגה השלישית בגביע, התקבל כמכה ישירה לגאווה. עם זאת, כבר שבועות שהקהל הלבן סבור שהקבוצה אינה תלויה עוד בהחלטות של מאמן שמנסה לשרוד תחת אולטימטום מתמשך. מצב שנגרם, בין היתר, מהיכולת שמציגים השחקנים עצמם.

כדור הזהב ואמבפה שינו את המעמד

גם כאשר קיליאן אמבפה כבש ללא הרף, המבט הופנה במהירות לעבר ויניסיוס. הברזילאי הוא שחקן שמעולם לא הותיר אף אחד אדיש, לא את אוהדיו ולא את אוהדי היריבות. עד סיפור כדור הזהב, הברנבאו התייצב מאחורי מי שתמיד נחשב בעיניו לאחד משלו. זה התחיל כבר עם הגעתו ב-2017, אז שילמה ריאל מדריד 61 מיליון אירו על קיצוני שלא סיפק תפוקה מיידית.

ויניסיוס עבר בקבוצת המילואים, וכשהצטרף לקבוצה הראשונה לא הצליח בתחילה להציג את הגרסה המתפרצת של השחקן שהפך לאליל צעיר בפלמנגו. עם סבלנות ועבודה קשה הוא הפך לאחד השחקנים הכי בלתי עצירים באירופה, והיה גורם מכריע בשתי הזכיות האחרונות בליגת האלופות. בדרך לתהילה, הקהל הלבן חיבק את מי שכיום שורקים לו בוז, גם כאשר חווה אירועים גזעניים. כך נהג גם המועדון, שתמיד התייצב מאחוריו.

רמז? ויני החליף תמונת פרופיל באינסטגרם

הוא החזיר בשערים ובאהבה, ותמיד דיבר על הרצון לעשות היסטוריה בריאל מדריד. העימותים עם יריבים והשנאה שספג ברוב האצטדיונים חיזקו את הקשר בין האוהדים לשחקן, עד שכדור הזהב שלא הגיע והגעתו של אמבפה שינו הכל. בשלב הזה, ויניסיוס כבר צבר מעמד שמאפשר להיות שחקן הדגל, מעמד שנלקח ממנו על ידי הצרפתי.

בצורת של 14 משחקים בלי שער

אם 2025 הייתה שנה שכדאי לשכוח עבור ריאל מדריד, עבור ויניסיוס היא הייתה קשה אף יותר. הסיום עם שריקות בוז, כאלה שלא נשמעו זמן רב בברנבאו כלפי אחד משחקני הקבוצה, היה שיאם של 12 חודשים של עליות ומורדות. ויניסיוס סופר כבר 14 משחקים ללא שער, והמסר שפרסם לאחר שלא זכה בכדור הזהב, שבו הבטיח לעשות עונה טובה פי 10 כדי להוכיח לעולם שטעה, מלווה אותו עד היום.

ויניסיוס (IMAGO)

חלק מהקהל מאשים אותו בכך שהצית את משבר האמון שפגע בסמכותו של צ'אבי אלונסו לאחר החילוף בקלאסיקו. יום שהיה אמור להיות שמח בברנבאו, שראה סוף סוף את שחקניו שוברים רצף עגום מול ברצלונה של האנזי פליק. הזמן הוכיח שזה היה תחילתו של מדרון שממנו לא הצליחו להיחלץ גם שלושה ניצחונות רצופים בסיום השנה. כי התחושות, כפי שבאו לידי ביטוי בשריקות הבוז הגורפות כלפי ויניסיוס, הן שליליות.

במקום לקבל את האירוע כחלק מדרישות הרגע, הברזילאי הניד בראשו בשלילה, וכעבור דקות מסיום המשחק שינה את תמונת הפרופיל שלו בפני כמעט 58 מיליון עוקבים באינסטגרם. הוא הוסיף פוסט עם שלוש נקודות, שהחריף את ההשלכות. הפוסט הבא הגיע כעבור שעות ספורות בלבד, מדובאי, היעד שאליו טס ישירות מהברנבאו.

הסטורי של ויניסיוס (אינסטגרם)

הארכת החוזה עדיין באוויר

כאילו דבר מכל מה שקרה לא נגע בוויניסיוס, שזכה לשריקות בוז ואחריהן למחיאות כפיים לגונסאלו. הוכחה לפער בתפיסה של האצטדיון הלבן בין קפטן לבין שחקן בית שאיתו הוא מרגיש מיוצג יותר. שריקות הבוז שספג בדקה ה-83 לקיצוני לא היו הראשונות וגם לא האחרונות, לאור הנסיבות. בעונה שעברה, שבה ריאל סיימה ללא תארים משמעותיים, הוא כבר זכה לבוז לאחר שהחמיץ פנדל מול ולנסיה.

במשחקים האחרונים, נוכחותו מתקבלת תמיד בספקנות. הוא היה בין המסומנים בהפסד לסלטה שכמעט סיים את דרכו של צ'אבי אלונסו. כך היה גם ב"הפסד המוסרי" מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות, וכבר בהכרזת ההרכב לפני המשחק מול סביליה נשמעו שריקות כששמו הוקרא בכריזה. התמונות של הברזילאי צוחק בזמן שחבריו מתקרבים למבוכה בטלאברה הוסיפו שמן למדורה.

העימות האחרון בין הברנבאו לוויניסיוס היה החמור מכולם. סכסוך שמגיע כאשר עתידו של השחקן עדיין לא הוכרע, לאחר שהשיחות שנערכו באפריל להארכת חוזהו עד 2030 לא הבשילו. סביבתו של הברזילאי סברה שההצעה של ריאל אינה מהווה שיפור משמעותי. כשהמצב נתקע, המועדון מסתכן בכך שהשחקן ייכנס לשנתו האחרונה בחוזה ויוכל לנהל משא ומתן חופשי. חזית עימות נוספת עבור פלורנטינו פרס, שתמיד עמד לצד השחקן, אך כעת רואה כיצד הברנבאו מתחיל להסיט את מבטו לעבר היציע הכבוד.