הכתבים מיישרים קו: סמניו בחר במנצ'סטר סיטי

אין ספק כי השם החם ביותר בחלון ההעברות של ינואר בפרמייר ליג הוא אנטואן סמניו. הכוכב של בורנמות’ שהתפוצץ בפתיחת העונה עם 8 שערים ו-3 בישולים מחזיק בסעיף שחרור המוערך ב-65 מיליון ליש”ט בינואר, וכל הגדולות אחריו.

תחילה היה נראה כי ליברפול הכי רצינית וגם טוטנהאם הוזכרה, אך המרסיסיידרס לא פנו לשחקן בתקופה האחרונה. לאחר שצ’לסי בדקה את הנושא ו-ויתרה, שתי המועמדות העיקריות נותרו הקבוצות ממנצ’סטר, סיטי ויונייטד.

לאחר ספקולציות רבות בנושא נראה כי כל הכתבים באנגליה מיישרים קו: סמניו בחר במנצ’סטר סיטי. התנאים עוד לא נסגרו אך זה צפוי לקרות בימים הקרובים לקראת פתיחת החלון בינואר, כשסעיף השחרור יהיה רלוונטי עד ה-10.1.

אנטוני סמניו חוגג (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד עודכנה בנוגע לרצונו של השחקן, כשהם צפויים לרדת מהעניין בגלל הרצון של המועדון להביא רק שחקנים שנחושים להצטרף. לפי הדיווחים מלכתחילה במועדון העדיפו לבצע את המהלך עליו בקיץ, אך נגררו לסיטואציה כתוצאה מהדחיפה של היריבות.

הכתבים הבכירים באנגליה טוענים כי האמונה בפרויקט של מנצ’סטר סיטי והרצון לזכות בתארים ולשחק בקביעות בליגת האלופות היו הגורמים המכריעים. למרות זאת חשוב לציין כי אין סיכום רשמי נכון לרגע זה בין הצדדים.

אנטואן סמניו, גנאי בן 25, נמצא על הרדאר של הקבוצות הבכירות באירופה עוד מלפני העונה הנוכחית. ההתפוצצות שלו בפתיחת העונה בפרמייר ליג, יחד עם סעיף השחרור הריאלי, הפכו אותו למטרה העיקרית ועסקה להעברתו נראית בלתי נמנעת.