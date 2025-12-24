יום רביעי, 24.12.2025 שעה 07:04
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

כדורגלן נהרג לאחר שנפל מרכבל בגובה 70 מטר

סבסטיאן הרטנר שהיה בעבר שחקן נבחרת גרמניה עד גיל 19 ושיחק ב-ETSV המבורג מהליגה החמישית מת בגיל 34, אשתו שהייתה לצידו בזמן התאונה נפצעה קשה

|
סבסטיאן הרטנר (אינסטגרם)
סבסטיאן הרטנר (אינסטגרם)

עולם הכדורגל באבל. הכדורגלן הגרמני סבסטיאן הרטנר (לאונברג, 1991) הלך לעולמו בגיל 34 לאחר שנפל מרכבל. הבלם והצד שמאל של ETSV המבורג, מהליגה החמישית, גלש בסקי באתר סאבין קוק שבצפון מונטנגרו, כאשר נפל אל מותו מגובה של כ-70 מטר.

לפי "בילד", אחד המושבים התנתק מהכבל ונפל לעבר הצד שבו ישב הרטנר, שחקן עבר של נבחרת גרמניה עד גיל 19. אשתו נפצעה גם היא באורח קשה: היא נלכדה בכיסא וסבלה משבר ברגל.

"בצער עמוק אנו נאלצים להודיע שקפטן הקבוצה שלנו, סבסטיאן הרטנר, היה מעורב בתאונה קטלנית במהלך חופשה. אנחנו המומים וכואבים מאוד. תנחומינו העמוקים למשפחתו וליקיריו. נוח על משכבך בשלום, סבסטיאן", מסר מועדונו ETSV המבורג.

סבסטיאן הרטנר (אינסטגרם)סבסטיאן הרטנר (אינסטגרם)

שלושה תיירים נוספים היו מעורבים באירוע, שנמצא כעת בחקירה. התחנה נסגרה זמנית. במהלך הקריירה שלו, הרטנר, בוגר מחלקת הנוער של שטוטגרט, שיחק גם בשאלקה (קבוצת המילואים), מינכן 1860, ארצגבירגה אואה, דרמשטאדט, ליבק, טורקגוצ'ו מינכן, BFC דינמו וטאוטוניה 05. הוא רשם 95 הופעות בליגה השנייה, אך מעולם לא ערך הופעה בליגה הראשונה. 

