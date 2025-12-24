יום רביעי, 24.12.2025 שעה 07:05
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

קמאבינגה והכעס לכאורה על ויניסיוס: עזבו אותו

הקשר הצרפתי של ריאל מדריד הגיב ב-X לציוץ שהתייחס לסרטון שבו נטען כי הוא נוזף בוויניסיוס במשחק מול סביליה ובחר להגן על חברו: "לא דיברתי עליו"

|
קמאבינגה (צילום מסך)
קמאבינגה (צילום מסך)

אין ויכוח, אין כעס, ואין שום דבר מהסוג הזה. אדוארדו קמאבינגה בחר להתערב בעצמו ברשתות החברתיות כדי להכחיש סרטון שהפך ויראלי בשעות האחרונות, וסיפק עוד דלק לסערה סביב מצבו של ויניסיוס לאחר המשחק מול סביליה.

הברזילאי ירד מהמגרש לקול שריקות בוז מהקהל בברנבאו, ובהמשך גם שינה את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם, שבה נראה עם חולצת ריאל מדריד, והחליף אותה בתמונה שבה הוא לובש את חולצת נבחרת ברזיל.

וכאילו לא הייתה מספיק אי הבנה, ברשתות החברתיות התפשט גם קטע מתוך התוכנית "El día después". בקטע נראה במהלך המשחק חילופי דברים בין כמה שחקני ריאל מדריד. אחד מהם הוא קמאבינגה, שנשמע אומר לחברו: "אם לא תזוז, תאבד את הכדור", בדיוק כשהוא מסיים את המשפט, ויניסיוס נכנס לפריים, מה שהוביל רבים להניח שהדברים הופנו אליו.

התגובה של קמאבינגה (צילום מסך)התגובה של קמאבינגה (צילום מסך)

קמאבינגה, בתגובה לפוסט המדובר, כתב ב-X: "עזבו אותו בשקט. לא דיברתי עליו". המסר הזה משמש ללא ספק כהצהרה פומבית על האחדות שקיימת בחדר ההלבשה של ריאל מדריד בתקופה המורכבת הזו של העונה, ובאופן ספציפי על התמיכה הרבה שלה זוכה הברזילאי מצד חבריו לקבוצה.

