ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

פדרי: אין ספק שהייתי רוצה לשחק שוב עם מסי

קשר ברצלונה נפתח ומשבח את ניהול חדר ההלבשה של פליק: "הוא מאוד משפחתי ותמיד נותן לנו עצות". וגם: הקושי המנטלי בפציעה והקבוצה שמלהיבה אותו

|
פדרי ומסי (IMAGO)
פדרי ומסי (IMAGO)

פדרי הבהיר שוב שברצלונה ממשיכה להיות, עבורו, המקום המושלם. הקשר, בראיון ל"אסקווייר", דיבר על ההשפעה של האנזי פליק, על רמת הדרישות בחדר ההלבשה ועל הדרך להתמודד עם פציעות, ועשה זאת בלי להסתיר את השאפתנות של הקבוצה. עם זאת, הכותרת שהדליקה את הדמיון של אוהדי ברצלונה הגיעה כשנשאל על ליאו מסי, לאחר ביקורו של הארגנטינאי בקאמפ נואו והתמונה שעלתה מהדשא והפכה לוויראלית.

פדרי הודה שלא דיבר עם מסי "לאחרונה", ושאת חזרתו של הארגנטינאי לקאמפ נואו בתמונה הוויראלית ראה "ברשתות החברתיות", כי "זה התחיל להסתובב בכל מקום". מכאן, ובהתייחסות למסר של מסי, פדרי לא היסס: "בוודאי שהייתי רוצה לשחק שוב איתו, בלי שום ספק. הוא הטוב בהיסטוריה והוא עזר לי המון במהלך השנה שבה שיחקנו יחד".

הקשר הדגיש גם את השינוי בתרבות הפנימית תחת פליק. "זה עצום. בתוך המועדון, בכל מה שקשור לרצינות, הוא שינה הרבה דברים. הוא נתן למועדון נגיעה גרמנית", הסביר, לפני שתיאר את המאמן הרחק מאור הזרקורים: "ביומיום הוא מאוד משפחתי. הוא תמיד עוזר לנו ונותן עצות, בעיקר ברמה הטקטית". פדרי הגן על קו ההגנה הגבוה: מבחוץ זה אולי נראה מסוכן בגלל קו אחורי כל כך מתקדם והשטחים שנוצרים, אבל אם הקבוצה לוחצת גבוה "מאוד קשה" ליריב למצוא את החור כדי להכניס את המסירה המושלמת לחלוץ.

האנזי פליק ופדרי (IMAGO)האנזי פליק ופדרי (IMAGO)

אחרי הקלאסיקו האחרון, הקשר הודה שכאב לו "הכל לחלוטין": ההפסד, ההרחקה, "הפעם הראשונה בקריירה שלי", ואז גם הידיעה על הפציעה, ש"פגעה בי מאוד". למרות המכה, הוא לא מוותר על השאיפות: "למה לא? זה לא יהיה פשוט בכלל, אבל אני מקווה שנוכל לשחזר את הטרבל המקומי של העונה שעברה ולזכות גם בליגת האלופות".

לגבי המועמדות באירופה, פדרי ציין את פ.ס.ז', את ארסנל והחזיר ל"רשימה הקבועה" גם את מנצ'סטר סיטי וריאל מדריד. הוא סימן גם הפתעה שמלהיבה אותו: ספורטינג ליסבון של חברו טרינקאו, קבוצה שלדבריו משחקת "כדורגל נהדר". הוא התייחס גם לוויכוח שמשווה בין האינטנסיביות האנגלית לזו הספרדית: הודה שהתוצאות האחרונות לא היו לטובת ספרד, אך הדגיש ש"הוכחנו פעמים רבות שההבדל הזה לא קיים. הכדורגל מחזורי, וזה ישתנה בקרוב", סיכם.

במישור האישי, פדרי הודה שהפן המנטלי הוא הקשה ביותר בפציעה: לוחות הזמנים משתנים, מתרחקים מהקבוצה ולא נמצאים "במקום שבו אתה הכי רוצה להיות, על המגרש". הפתרון שלו עובר בשיחות עם הקרובים אליו וב"לבלות זמן עם המשפחה". מול הטענה שהוא חייב לשחק הכול כדי לא להיפצע, השיב שהוא מרגיש טוב יותר עם "המשכיות וסדירות" בדקות ובמשחקים. על השינויים שנעשו כדי לצמצם סיכונים, הוא השאיר מחשבה מפוכחת: היו "התאמות", אבל לעולם אי אפשר לדעת איזה פרט באמת עובד או אם זו פשוט שאלה של מזל.

פדרי מוסר (IMAGO)פדרי מוסר (IMAGO)

הוא גם חשף שגרה ייחודית: "אני אוכל ארוחת בוקר רק בימי משחק, ואז עושה ארוחה גדולה. זה משהו שאני קבעתי לעצמי". ההשפעה, כך הודה, הגיעה מפראן טורס, "הכריש", שנתן לו עצות שניסה והן עובדות עבורו. הוא אפילו נוסע איתו יחד לאימונים: "בדרך לשם הוא חצי ישן, אבל בחזרה אנחנו מדברים הרבה", סיפר, ותיאר צמד בקצבים מנוגדים: פראן "מאוד פעיל" והוא "רגוע מטבעו, כמו קנרית".

בין בדיחות, משמעת ולחץ, פדרי חזר לתמונה מילדותו. גם החברים לוחצים עליו: החבר דני זורק לו לא פעם "איזה משחק גרוע היה לך!" כדי לאלץ אותו לדרוש מעצמו יותר. איתם חלק חלום משותף, להגיע למקצוענים. לכן הוא מודה שהוא מתגעגע לשחק בחצר של הכפר. "שיחקנו עד שכאבו לנו הרגליים, עד שאמא קראה לנו לארוחת ערב. זה היה עונג טהור". היום הדרישות אחרות, אבל גם הרצון נשאר, לחזור ולחלוק את הדשא עם מסי.

