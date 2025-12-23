קריית גת חגגה מול אשדוד, קטמון גברה על רמה"ש

המחזור העשירי של ליגת העל בכדורגל נשים נחתם הערב (שלישי) עם מספר משחקים. מ.ס קריית גת שמרה על הפסגה בזכות 0:4 בחוץ על נועלת הטבלה, מכבי פנתרות אשדוד. שחף ערבה פתחה את החגיגה כבר אחרי שתי דקות, דניאלה הלנה הכפילה בדקה ה-24, סנדרה פריירה הוסיפה דקה לאחר מכן וראיזה סנטוס דה סילבה חתמה בדקה ה-72.

הסגנית, הפועל קטמון ירושלים, נותרה צמודה למוליכה מקריית גת עם נקודה אחת בלבד פחות ממנה, זאת לאחר שגברה 0:2 בחוץ על מ.כ רמת השרון. ז’איילי גומס דה סילבה כבשה את הראשון בדקה ה-40, שירה אלינב הוסיפה פנדל מדויק 20 דקות לאחר מכן.

במשחק בין מכבי אס”א תל אביב למכבי חולון, האורחות מחולון ניצחו 0:2 בזכות צמד של אסטלה מארי גוסי בדקה ה-30 ובדקה ה-79, עלו אל המקום הרביעי וצימקו את הפער מהיריבה מהמקום השלישי לנקודה בלבד.