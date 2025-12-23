סלטיק מנהלת מגעים מול נתניה על ג'וסלין טאבי

ג׳וסלין טאבי הוא אחד השחקנים היותר מעניינים בליגת העל העונה במדי הפועל פ״ת, אך נראה שהוא עשוי לרשום מעבר יוקרתי כבר בקרוב. סלטיק הסקוטית מתעניינת בשירותיו של הקיצוני בן ה-20 וכבר מנהלת מגעים מול מכבי נתניה עם מו״מ על שירותיו של השחקן מחוף השנהב.

כזכור, השחקן מושאל מהיהלומים לקבוצה של עומר פרץ עד תום העונה, כך שאם העסקה תצא לפועל כבר מיידית, שזו מטרת הירוקים-לבנים, אלופת סקוטלנד תצטרך לפצות גם את המלאבסים, שלא יעמדו בדרכו אם העסקה תתרחש בינואר.

ג'וסלין טאבי רץ לחגוג (שחר גרוס)

כפי שכבר פרסמנו בעבר, על פי מקורביו של השחקן, אין לו סעיף שחרור בחוזהו החדש בנתניה ובכל אופן, גם בית״ר טוברוק במדיה גדל, זכאית לאחוזים. טאבי, שמיוצג ע״י סוכן השחקנים סתיו חכמון, כבש השנה שני שערי ליגה ובישל עוד שניים, כאשר בימים אלו הוא מתאושש מפציעה בקרסול, כשרק ביומיים האחרונים, נשלח לצילום אולטרסאונד נוסף על מנת לשלול קרע.