יום שלישי, 23.12.2025 שעה 20:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סלטיק מנהלת מגעים מול נתניה על ג'וסלין טאבי

האלופה הסקוטית רוצה את הכישרון בן ה-20 שמושאל להפועל פ"ת והמטרה היא לבצע את העסקה כבר בינואר. רשם שני שערים ובישולים. וגם: מי יזכו לנתח?

|
ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)
ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

ג׳וסלין טאבי הוא אחד השחקנים היותר מעניינים בליגת העל העונה במדי הפועל פ״ת, אך נראה שהוא עשוי לרשום מעבר יוקרתי כבר בקרוב. סלטיק הסקוטית מתעניינת בשירותיו של הקיצוני בן ה-20 וכבר מנהלת מגעים מול מכבי נתניה עם מו״מ על שירותיו של השחקן מחוף השנהב.

כזכור, השחקן מושאל מהיהלומים לקבוצה של עומר פרץ עד תום העונה, כך שאם העסקה תצא לפועל כבר מיידית, שזו מטרת הירוקים-לבנים, אלופת סקוטלנד תצטרך לפצות גם את המלאבסים, שלא יעמדו בדרכו אם העסקה תתרחש בינואר.

גג'וסלין טאבי רץ לחגוג (שחר גרוס)

כפי שכבר פרסמנו בעבר, על פי מקורביו של השחקן, אין לו סעיף שחרור בחוזהו החדש בנתניה ובכל אופן, גם בית״ר טוברוק במדיה גדל, זכאית לאחוזים. טאבי, שמיוצג ע״י סוכן השחקנים סתיו חכמון, כבש השנה שני שערי ליגה ובישל עוד שניים, כאשר בימים אלו הוא מתאושש מפציעה בקרסול, כשרק ביומיים האחרונים, נשלח לצילום אולטרסאונד נוסף על מנת לשלול קרע.

