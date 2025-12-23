יום שלישי, 23.12.2025 שעה 20:55
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1456-151517ברצלונה1
71%1418-151117הפועל ת"א2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1399-145217הכוכב האדום7
59%1416-144017ריאל מדריד8
59%1386-147817ז'לגיריס9
56%1344-140716אולימפיאקוס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1438-136617אנדולו אפס15
35%1549-149617באסקוניה16
35%1492-136817פרטיזן בלגרד17
29%1440-132317באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
24%1475-130917ליון וילרבאן20

מיציץ' נפצע בכתף, צפוי להיעדר מספר שבועות

כוכב הפועל ת"א סובל מחבלה שרירית בכתף ואמנם נמצא עם הקבוצה במינכן, אך לא ישחק נגד באיירן ובכללי צפוי להחמיץ מספר שבועות. פלטין בסגל לגרמנים

|
ואסיליה מיציץ' באימון (שחר גרוס)
ואסיליה מיציץ' באימון (שחר גרוס)

הפועל תל אביב עברה לא מעט פציעות ודווקא בתקופה האחרונה רוב הסגל כבר חזר לכשירות להוציא את ברונו קבוקלו שעדיין מתמודד עם פציעה בגב, אך כעת שחקן נוסף התווסף לרשימת הנעדרים ומדובר בכוכב הגדול וסיליה מיציץ’, שנפגע בכתף.

הכוכב הסרבי של מוליכת היורוליג סובל מחבלה בכתף אותה ספג במהלך אחד האימונים והוא אמנם טס עם הקבוצה למינכן, אך הוא לא ישחק היום (שלישי, 20:30) נגד באיירן ולא יוכל לנסות לעזור לקבוצה שלו לשמור על המקום הראשון במפעל הבכיר באירופה.

מעבר למפגש נגד הגרמנים, מיציץ’ צפוי להחמיץ מספר שבועות נוספים ויהיה חסר לדימיטריס איטודיס, שיצטרך לאלתר עם רכזים נוספים שיש לו בדמות טיילר אניס, כריס ג’ונס וים מדר, ואולי גם בר טימור. בכל מקרה, יש לציין שמיציץ’ לא הרשים יתר על המידה עד כה העונה.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

מיציץ’ לא נפצע במהלך משחק, אלא כאמור באחד האימונים של הקבוצה וכאשר הוא הרגיש כאבים הוא נשלח לעבור בדיקת MRI, והבדיקה גילתה שהוא סובל מחבלה שרירית בכתף. מבחינת לו”ז, להפועל ת”א יש את באיירן, חולון, ז’לגיריס, הפועל ירושלים, דובאי ופאריס, כל אלו רק עד לתשעה בינואר.

בעקבות הפציעה של מיציץ’ בכתף, בהפועל תל אביב רשמו אל הסגל את גיא פלטין שמאז שרוב הסגל כשיר לא זכה להירשם. מעבר לפלטין יש בגזרת הישראלים את תומר גינת וים מדר שגם כן לא זכו ליותר מידי דקות משחק, וחוץ מזה את הקאדר הרגיל של הזרים, ללא קבוקלו כמובן וללא הסרבי.

