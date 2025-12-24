יום רביעי, 24.12.2025 שעה 07:06
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

האם הפועל ת"א טובה יותר בלי וסיליה מיציץ'?

פודקאסט האדומים סיכם ניצחון קל על באיירן: הריגוש שמוסיף מדר, ממשיכים את קמפיין בראיינט ל-MVP, דן אוטורו אורב לו, היעדרות הסרבי ועוד. האזינו

|
ים מדר מרוצה (הפועל ת
ים מדר מרוצה (הפועל ת"א)

עוד יום במשרד של הפועל תל אביב נגמר עם 72:82 על באיירן מינכן, ובכך האדומים נותרו לבדם בפסגה של היורוליג ושבו לנצח אחרי ההפסד לפנאתינייקוס. מחזיקת היורוקאפ רחוקה ניצחון אחד, במשחק החזרה למנורה, כדי לסיים סיבוב במקום הראשון במפעל הבכיר באירופה.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס וגיל אמיתי סיכם את הניצחון החלק על באיירן: האם הקבוצה טובה יותר בלי וסיליה מיציץ’ בכושרו הנוכחי, הריגוש שמוסיף ים מדר למועדון, ממשיכים את קמפיין אלייז’ה בראיינט ל-MVP ודן אוטורו אורב לו.

עוד בפרק: קצת על בני הרצליה, ההיעדרות הקרובה של הרכז הסרבי, סיפורים של גיל אמיתי על ג’יימס יאנג, מבט קצת לעבר חולון וז’לגיריס ועוד. האזנה נעימה.

