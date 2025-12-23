יום שלישי, 23.12.2025 שעה 18:47
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בנגורה הגיע לאימון קריית שמונה ונפרד מחבריו

חשיפת ONE: הקשר יעזוב את הצפוניים ויעשה את הדרך ל-MLS שם יחתום בקולומבוס קרו, כאשר הוא בא לאימון ונפרד מהשחקנים: "מודה לכם, נהנתי כאן מאוד"

|
סאקו בנגורה (חג'אג' רחאל)
סאקו בנגורה (חג'אג' רחאל)

עם כל הצרות שיש בקריית שמונה לא מספיקות, אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה יעזוב באופן רשמי בקרוב מאוד. סאקו בנגורה יעשה את הדרך ל-MLS וייפרד מהצפוניים, כפי שנחשף לראשונה כאן ב-ONE, כאשר צעד נוסף לכך בוצע היום (שלישי).

הקשר הגיע לאימון של קריית שמונה ובו הוא נפרד מחבריו במועדון, לקראת כך שהוא ימריא לארצות הברית כדי לחתום בקולומבוס קרו. בנגורה אמר לשחקנים: “אני רוצה להודות לכולם פה, הייתה לי תקופה שמאוד נהנתי ואני שמח שחלקתי איתכם חדר הלבשה”.

בנגורה רשם 13 הופעות בעונה הזו בליגת העל במדי קריית שמונה, בהם הוא אמנם לא כבש ובישל אבל זו לא ממש המומחיות שלו, וכמובן שהתרומה שלו על כר הדשא הגיעה בדרכים אחרות. ק”ש במקום ה-12 בליגה, מקום אחד בלבד מעל הקו האדום, שתי נקודות מעל הפועל ירושלים.

