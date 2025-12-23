בנגורה הגיע לאימון קריית שמונה ונפרד מחבריו

עם כל הצרות שיש בקריית שמונה לא מספיקות, אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה יעזוב באופן רשמי בקרוב מאוד. סאקו בנגורה יעשה את הדרך ל-MLS וייפרד מהצפוניים, כפי שנחשף לראשונה כאן ב-ONE, כאשר צעד נוסף לכך בוצע היום (שלישי).

הקשר הגיע לאימון של קריית שמונה ובו הוא נפרד מחבריו במועדון, לקראת כך שהוא ימריא לארצות הברית כדי לחתום בקולומבוס קרו. בנגורה אמר לשחקנים: “אני רוצה להודות לכולם פה, הייתה לי תקופה שמאוד נהנתי ואני שמח שחלקתי איתכם חדר הלבשה”.

בנגורה רשם 13 הופעות בעונה הזו בליגת העל במדי קריית שמונה, בהם הוא אמנם לא כבש ובישל אבל זו לא ממש המומחיות שלו, וכמובן שהתרומה שלו על כר הדשא הגיעה בדרכים אחרות. ק”ש במקום ה-12 בליגה, מקום אחד בלבד מעל הקו האדום, שתי נקודות מעל הפועל ירושלים.