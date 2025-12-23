יום שלישי, 23.12.2025 שעה 18:47
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

אבל כבד בתקשורת: אבי מלר נפטר בגיל 72

עצוב כל כך: אחד השדרנים והפרשנים הוותיקים בתקשורת הספורט בישראל, שהיה ידוע לחיבתו הרבה לכדורגל האנגלי, הלך לעולמו לאחר מאבק במחלה הקשה

|
אבי מלר (משה חרמון)
אבי מלר (משה חרמון)

אבל כבד בתקשורת הספורט הישראלית. אחרי מאבק ממושך בסרטן העור, פרשן הכדורגל אבי מלר ז”ל הלך לעולמו מוקדם יותר היום (שלישי). מלר היה אחד ממומחי הכדורגל העולמי הגדולים בישראל והיה ידוע בחיבתו הרבה לכדורגל האנגלי ובאופן כללי לענף, עם תשוקה מדהימה אליו.

לא מזמן מלר ז”ל חגג את יום הולדתו ה-72, כשהוא מעבר לשידורים ופרשנויות היה נוהג לבצע הרצאות ואף השתתף בעונה של גולסטאר, הראשונה. הוא הספיק במהלך חייו גם להתגורר באנגליה וחווה מקרוב את הכדורגל האנגלי שאותו הוא כל כך אהב.

מלר שידר משחקים על בסיס שבועי לאורך השנים בערוץ הספורט, והיה חלק פעיל מאולפנים כמו ליגת האלופות ודברים נוספים. בראיון בחדשות 13 ב-2022 הוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של אבי מלר, אחד מקולות הספורט המזוהים והאהובים בישראל. אבי ליווה דורות של אוהדים בשידוריו, בפרשנות חדה, בידע עצום ובאהבה אמיתית למשחק. באופן אישי, נהניתי במיוחד לשמוע אותו משדר את הליגה האנגלית, בקולו הייחודי, בהתלהבות ובבקיאות יוצאת הדופן. קולו וסגנונו הפכו אותו לדמות מיתולוגית בנוף התקשורת הישראלית. תרומתו לספורט הישראלי תישאר חקוקה בזיכרון הציבורי. יהי זכרו ברוך".

