אבל כבד בתקשורת: אבי מלר נפטר בגיל 72

אבל כבד בתקשורת הספורט הישראלית. אחרי מאבק ממושך בסרטן העור, פרשן הכדורגל אבי מלר ז”ל הלך לעולמו מוקדם יותר היום (שלישי). מלר היה אחד ממומחי הכדורגל העולמי הגדולים בישראל והיה ידוע בחיבתו הרבה לכדורגל האנגלי ובאופן כללי לענף, עם תשוקה מדהימה אליו.

לא מזמן מלר ז”ל חגג את יום הולדתו ה-72, כשהוא מעבר לשידורים ופרשנויות היה נוהג לבצע הרצאות ואף השתתף בעונה של גולסטאר, הראשונה. הוא הספיק במהלך חייו גם להתגורר באנגליה וחווה מקרוב את הכדורגל האנגלי שאותו הוא כל כך אהב.

מלר שידר משחקים על בסיס שבועי לאורך השנים בערוץ הספורט, והיה חלק פעיל מאולפנים כמו ליגת האלופות ודברים נוספים. בראיון בחדשות 13 ב-2022 הוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של אבי מלר, אחד מקולות הספורט המזוהים והאהובים בישראל. אבי ליווה דורות של אוהדים בשידוריו, בפרשנות חדה, בידע עצום ובאהבה אמיתית למשחק. באופן אישי, נהניתי במיוחד לשמוע אותו משדר את הליגה האנגלית, בקולו הייחודי, בהתלהבות ובבקיאות יוצאת הדופן. קולו וסגנונו הפכו אותו לדמות מיתולוגית בנוף התקשורת הישראלית. תרומתו לספורט הישראלי תישאר חקוקה בזיכרון הציבורי. יהי זכרו ברוך".