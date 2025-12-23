ארי כהן האריך את החוזה שלו בהפועל תל אביב

בשיאה של עונה נהדרת בהפועל תל אביב לא שוכחים לעבוד גם על העתיד ולשמר שחקנים שהם רואים אותם כבעלי פוטנציאל להיות חלק חשוב מהמועדון, וכך נעשה גם היום (שלישי). האדומים הודיעו על הארכת חוזהו של הקשר ארי כהן עד סיום עונת 2028/29.

כהן בן ה-22 הצטרף למחלקת הנוער בגיל 15, ושיחק בקבוצות נערים ב׳, א׳ ובקבוצת הנוער. את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת ערך בתחילת עונת 2022/23, במשחק גביע הטוטו מול הפועל ירושלים, ועד כה לבש את המדים האדומים במשך ארבע שנים, בהן רשם 66 הופעות וכבש שבעה שערים בכל המסגרות. בחצי השני של עונת 23/24 הושאל להפועל כפ״ס מהליגה הלאומית, בה כבש שמונה שערי ליגה.

כהן אמר לאחר החתימה: ״עבורי, להאריך חוזה בהפועל תל אביב זה הדבר הכי טבעי שיש. לדעת שהמועדון נמצא מאחוריי ושיש לי עתיד במקום שהוא בית בשבילי, זו זכות גדולה עבורי. אני מבטיח לקהל שלנו שאעשה הכל להחזיר למועדון ולתת רגעי אושר על הדשא, ולייצג תמיד את החולצה האדומה בכבוד. יאללה הפועל”.