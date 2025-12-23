יום שלישי, 23.12.2025 שעה 17:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סוף פודגוראנו הושעה מאימון מכבי חיפה

בעקבות הנהלים של המועדון, הקשר לא לקח חלק באימון לאחר שלא הצטרף לשחקנים שהלכו להודות לקהל אחרי בית"ר. יעמוד לוועדת משמעת פנימית ביום חמישי

|
סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)
סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה סיימה אמש (שני) בהפסד מאכזב, 2:1 מול בית”ר ירושלים, ובכך לא תמו הבעיות במועדון שבו החליטו להשעות מהאימון היום את סוף פודגוראנו.

בסיום המשחק כשהשחקנים הגיעו להודות לקהל, סוף פודגוראנו לא הצטרף, ובמועדון החליטו להשעות אותו מאימון הקבוצה היום בעקבות זאת, כשהוא יעמוד לוועדת משמעת ביום חמישי.

בחיפה הבהירו שההחלטה להשעותו נבעה מכך שיש נהלים לפיהם שחקנים צריכים להגיע להודות בסיום לקהל דבר שסוף החליט לא לעשות ולכן נענש.

הקשר חזר לסגל במשחק האחרון אחרי שישב ביציע לאורך מספר משחקים ואינו מתוכנן להישאר מעבר לעונה הזאת שהיא גם תום חוזהו בקבוצה. לא מהנמנע שהוא ישוחרר כבר בינואר לקבוצה אחרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */