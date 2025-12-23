יום שלישי, 23.12.2025 שעה 17:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
16872-91010עירוני קריית אתא
16736-7479הפועל חולון
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

השר זוהר נפגש עם שחקני ליגת העל בכדורסל

שר התרבות והספורט שוחח עם כ-45 שחקנים מכל הקבוצות על מעמדם כישראלים בליגה ובנבחרת: "אשמח לתרום לקידום הנושא". צ'אצ'אשוילי: "יש המון כישרון"

|
שר התרבות והספורט מיקי זוהר עם השחקנים (איגוד השחקנים)
שר התרבות והספורט מיקי זוהר עם השחקנים (איגוד השחקנים)

היום (שלישי) התקיימה פגישה של ארגון שחקני הכדורסל עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. לפגישה הגיעו נציגים מכל קבוצות ליגת העל, כ-45 שחקנים. בפגישה שיתפו השחקנים את השר על מקומם במגרש, בקבוצות ומעמדם בליגה ובנבחרת. נידונו אפשרויות שונות כדי לתת יותר ביטוי על המגרש לשחקנים הישראלים וקבלת דקות משחק משמעותיות בליגת העל.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: “אני מכיר מקרוב ומניסיוני את השחקן הישראלי וגם את מנהלי הקבוצות. בהחלט קיים צורך בחיזוק השחקן על ידי הוספת דקות משחק משמעותיות לישראלים. אשמח לתרום לקידום הנושא בשיתוף כל הגורמים בענף”.

ניר אלון, יו"ר ארגון השחקנים: “אני מברך על שיתוף הפעולה והנכונות הכנה של השר להקשיב לשחקנים ולתרום למעמד השחקן הישראלי. לשמחתנו יש לנו שותף אמיתי שמכיר מקרוב את ענף הכדורסל בארץ מניסיונו האישי”.

ניר אלון (רדאד גניר אלון (רדאד ג'בארה)

גבי צ’אצ’אשוילי, נציג הארגון ושחקן הפועל ירושלים: “אין לנו מקום עבודה ומדינה אחרת, הכדורסל הישראלי הוא השחקן הישראלי, ויש המון כישרון שרק מחכה להזדמנות לפרוח”.

