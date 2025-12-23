ללא קושי: סנגל פתחה עם 0:2 מול בוטסוואנה

המחזור הראשון באליפות אפריקה 2025 ממשיך גם היום (שלישי) עם מספר משחקים כשגם הנבחרות הבכירות סנגל, ניגריה ותוניסיה יעלו על הדשא, ובמשחק שפתח את היום ניצחה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 0:1 את בנין.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו – בנין 0:1

ר.ד קונגו הייתה עדיפה ומסוכנת יותר לאורך רוב המשחק, כשלאחר בליץ בדקות הפתיחה תאו בונגונדה ניצל תאו בהגנה שפספסה הרמה של ארתור מסואקו וכבש בדקה ה-25. בדקה ה-90 כמעט הגיע השוויון אייגון טוסין כמעט ואיזן, אך ספג עצירה נהדרת מהשוער ליונל אמפסי. נבחרתו פתחה את בית ד’ עם שלוש נקודות ראשונות.