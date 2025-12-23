הרכבים וציונים



בעוד שצ’לסי, מנצ’סטר סיטי וניוקאסל כבר העפילו לשלב חצי גמר גביע הליגה האנגלית (גביע הפוטבול ליג), ארסנל מארחת בשעה זו את קריסטל פאלאס למשחק במסגרת רבע הגמר, בו יוכרע מי תהיה האחרונה להעפיל לשלב הבא, שם כבר נקבעה היריבה: צ’לסי.

מיקל ארטטה ושחקניו הגיעו להתמודדות לאחר שבשלב הקודם במפעל גברו 0:2 על ברייטון. התותחנים נמצאים בכושר טוב כשניצחו בארבעת מחמשת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. המארחת ממוקמת בפסגת הפרמייר ליג ובמקום הראשון בליגת האלופות כשהיא מחזיקה במאזן מושלם בזירה האירופית.

מנגד, אוליבר גלסנר וחניכיו באו לדרבי הלונדוני באמירויות לאחר שבשלב הקודם הם הביסו 0:3 את ליברפול. בתקופה האחרונה מחזיקת הגביע האנגלי נמצאת בכושר פחות טוב כשלא ניצחה בשלושת משחקיה הקודמים, כולל ההפסד 4:1 ללידס במחזור האחרון בליגה.