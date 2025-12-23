יום שלישי, 23.12.2025 שעה 22:54
יום שלישי, 23/12/2025, 22:00אצטדיון האמירויותגביע הליגה האנגלי - רבע גמר
קריסטל פאלאס
מחצית
0 0
שופט: סטיוארט אטוול
ארסנל
מערכת ONE | 23/12/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אברצ'י אזה (IMAGO)
אברצ'י אזה (IMAGO)

בעוד שצ’לסי, מנצ’סטר סיטי וניוקאסל כבר העפילו לשלב חצי גמר גביע הליגה האנגלית (גביע הפוטבול ליג), ארסנל מארחת בשעה זו את קריסטל פאלאס למשחק במסגרת רבע הגמר, בו יוכרע מי תהיה האחרונה להעפיל לשלב הבא, שם כבר נקבעה היריבה: צ’לסי.

מיקל ארטטה ושחקניו הגיעו להתמודדות לאחר שבשלב הקודם במפעל גברו 0:2 על ברייטון. התותחנים נמצאים בכושר טוב כשניצחו בארבעת מחמשת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. המארחת  ממוקמת בפסגת הפרמייר ליג ובמקום הראשון בליגת האלופות כשהיא מחזיקה במאזן מושלם בזירה האירופית.

מנגד, אוליבר גלסנר וחניכיו באו לדרבי הלונדוני באמירויות לאחר שבשלב הקודם הם הביסו 0:3 את ליברפול. בתקופה האחרונה מחזיקת הגביע האנגלי נמצאת בכושר פחות טוב כשלא ניצחה בשלושת משחקיה הקודמים, כולל ההפסד 4:1 ללידס במחזור האחרון בליגה.   

מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לארסנל בתוך רחבת פאלאס, טימבר נגח החוצה מקרוב, לאחר מבצע נהדר של מרטינלי
  • '39
  • החמצה
  • בניטז המצטיין הדף בעיטה מקרוב של מדואקה, הצלה נוספת של שוער פאלאס
  • '28
  • החמצה
  • הזדמנות טובה נוספת למוליכת הליגה, קלאפיורי בעט החוצה לאחר קרן
  • '25
  • החמצה
  • הצלה גדולה של בניטז אחרי נגיחה של ז'סוס מקרוב
  • '22
  • החמצה
  • מדואקה נתפס בחולצה בתוך רחבת פאלאס ובעט לגופו של בניטז, השופט לא הגיב, בשלב הזה של גביע הליגה אין ואר
  • '7
  • החמצה
  • גם פאלאס הגיעה להזדמנות טובה, אבל מיצ'ל סיים מתפרצת טובה בבעיטה אל מחוץ למסגרת
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לארסנל: מדואקה קיבל מסירה מצוינת ממרטינלי אבל בעט חלש לידיו של שוער פאלאס, בניטז
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סטיוארט אטוול הוציא את המשחק באמירויות לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?