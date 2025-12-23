יום שלישי, 23.12.2025 שעה 16:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

מסי בין שלושת המועמדים לתואר "מלך אמריקה"

הארגנטינאי שהוביל את אינטר מיאמי לזכייה ראשונה ב-MLS נמצא ברשימה הסופית לפרס שחקן השנה באמריקה. יתר המועמדים: חלוצה של ראסינג וקשר פלמנגו

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

בעוד שבאמריקה הליגות המקומיות והמפעלים היבשתיים הגיעו לסיומן, היום (שלישי) נודע כי שלושת המועמדים הסופיים לזכייה בתואר שחקן השנה ביבשת הם ליאו מסי (אינטר מיאמי), אדריאן מרטינס (ראסינג) וגורגיאן דה אראסקאטה (פלמנגו). הם הגיעו למעמד זה בשל כך שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בסקר המסורתי, “אמריקה מגיבה לאל פאיס” והזוכה ייקבע ב-31 בדצמבר ויהפוך “למלך אמריקה” החדש. השחקנית הטובה ביותר והמאמן הטוב ביותר של השנה ייחשפו גם באותו יום. 

ליאו מסי, אלוף ה-MLS הטרי עם אינטר מיאמי, ינסה לזכות בפרס שטרם זכה בו. בעונה שעברה, השחקן שזכה שמונה פעמים בכדור הזהב קיבל 14 קולות, וסיים במקום החמישי אחרי לואיז אנריקה, ג'פרסון סווארינו, חואן פרננדו קינטרו ותיאגו אלמדה.

אדריאן מרטינס ינסה לזכות בתואר בשנה בה הוא זכה בטורניר הסודאמריקנה עם ראסינג, הגיע לחצי גמר גביע הליברטדורס ולגמר טורניר הקלאוסורה. החלוץ כבש בניצחון בטורניר הקודם נגד בוטפוגו, ויחד עם חוסה מנואל לופס היה אחד המבקיעים המובילים בליברטדורס.

רודריגו דה פול וליאו מסי חוגגים (IMAGO)רודריגו דה פול וליאו מסי חוגגים (IMAGO)

לבסוף, דה ארסקטה יתמודד על הפרס בשנה בה זכה בגביע הליברטדורס ובאליפות ברזיל, ומילא תפקיד מפתח עבור פלמנגו. קשר נבחרת אורוגוואי נבחר לשחקן הטוב ביותר של הטורניר היבשתי והיה מלך השערים של קבוצתו ומלך הבישולים המוביל בליגה המקומית. הוא גם הבטיח את מקומו במונדיאל 2026.

פרס “מלך אמריקה” מוענק על ידי העיתון אל פאיס מאז 1986. הכדורגלן שבלט בו הכי הרבה הוא הארגנטינאי קרלוס טבס, שזכה שלוש פעמים. קרלוס ואלדרמה הקולומביאני, חואן סבסטיאן ורון הארגנטינאי וניימאר הברזילאי זכו בו פעמיים כל אחד.

בינתיים, השחקנים הבאים זכו בו פעם אחת: אנטוניו אלצ'מנדי, רובן פס, בבטו, ראול אמרילה, אוסקר רוגרי, ראי, קאפו, אנזו פרנצ'סקולי, חוסה לואיס צ'ילבר, מרסלו סאלאס, מרטין פאלרמו, חאבייר סביולה, רומאריו, חואן רומן ריקלמה, חוסה סטורנינו סאלבאס, אנדרה קטאניס קרדוזו, אנדרה קטאניס קרדוסה, ד'אלסנדרו ורונאלדיניו.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

כמו כן, טאופילו גוטיירס, קרלוס סאנצ'ס, מיגל בורחה, לואן, גונסאלו מרטינס, גבריאל ברבוזה, מריניו, ג'וליאן אלווארס, פדרו גילהרמה, גרמן קאנו ולואיס הנריקה.

המאמן הטוב ביותר של השנה יוכרז גם הוא ב-31 בדצמבר, פרס אליו מועמדים הברזילאי פיליפה לואיס והארגנטינאים גוסטבו אלפרו וגוסטבו קוסטאס, לאחר ששלושתם זכו בהכי הרבה קולות.

