בשל המצב: אוהדי בני יהודה יפסיקו במחאה

בני יהודה ירדה אמש (שני) מתחת לקו האדום בטבלת הליגה הלאומית. לאחר שהיחסים עלו על שרטון עם הקהל, שלא הגיע באופן קבוע למשחקי הקבוצה ובשיא כמה ממנו מחה באימון בשבוע שעבר, היום הגיעה בשורה טובה, כשארגון האוהדים החליט להפסיק עם המחאה ולעמוד מאחורי הקבוצה.

“חברים כתומים, הגיע הזמן לעשות סדר. לכולם כואב המצב כרגע, לפי הטבלה, אנחנו בליגה א’. אין ברירה, כרגע זה הזמן לעצור הכל ולהסתכל על המצב בצורה רצינית ואחראית”, נמסר מארגון האוהדים.

“עשינו כבר את כל המחאות והגיע הזמן לעצור, לאחד כוחות, להגיע ליציעים ולהיות מאחורי הקבוצה בכל הכוח. בלי קללות ובלי אנרגיה שלילית יכול להיות שנצליח להישאר בליגה”, עוד נכתב.

“אם לא נאחד כוחות ולא נגיע ליציעים לעמוד מאחורי הקבוצה אז אנחנו נהיה שותפים לקריסה. זהו, נגמר זמן המלחמות, המחאות, ההאשמות וכל הבלגנים, מפני שברור שאנחנו יכולים להצטער על זה בסוף. כרגע צריכים כולם, כולל כולם, להתמקד במטרה אחת והיא לברוח מהתחתית! לכל אוהד יש מידת אחריות על עתיד הקבוצה, תבחרו איפה אתם”.