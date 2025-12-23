סוכנו של עלי מוחמד: הוא יכול לשחק בכל ליגה

מכבי חיפה אומנם נכנעה אתמול (שני) 2:1 לבית”ר ירושלים, אך אחת מהנקודות האור של הירוקים היה עלי מוחמד, שנראה פשוט מדהים על הדשא בסמי עופר. סוכנו, אבי ציוני, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

לראות את עלי מוחמד בסיום עשה לי קווץ’. הוא נתן את הכל ועדיין מכבי חיפה הפסידה.

”היה משחק טוב מאוד. לא הגיעה למכבי חיפה להפסיד. עלי נראה בפריים שלו”.

איך זה קרה?

”שילוב של כמה גורמים. היה מאמן שפחות האמין בו. מבחינתו של עלי, מכבי חיפה זה בית. כשהמצב היה פחות טוב הוא עבד יותר קשה. ברק בכר נותן לו ביטחון”.

איך הוא לא התקדם הלאה, כשכולם כן?

”זה שילוב של כמה גורמים. הגיל, הוא בן 30 והיום הגילאים בהעברות הולכים ויורדים. עלי לא מצטיין במספרים. היו שתי הצעות מקבוצות טובות, דאלאס ופרנצווארוש שרצו אותו בעבר, אבל זה לא יצא לפועל. הוא אוהב מאוד להיות בחיפה. אולי זה עוד יגיע”.

עלי מוחמד מתוסכל (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מדברים על חידוש חוזה?

”בינתיים לא. ניתן לו ליהנות מהתקופה”.

חשבתם פעם שהוא יגיע לליגה הגרמנית, יש תחושה של פספוס?

”תמיד יש. אני מאמין שהוא יכול לשחק בכל ליגה בעולם. מסתכלים על חצי הכוס המלאה. הוא מוערך מאוד, אחד המנהיגים של הקבוצה. אולי בקיץ כן יהיה מעבר”.

הוא רוצה להישאר במכבי חיפה?

”כן, בברירת מחדל כן. הוא מחובר למועדון ולישראל. הוא תמיד תמך, זה לא תמיד פשוט. הוא ראוי להערכה. מוקדם לדעת מה יהיה”.

ירין לוי ועלי מוחמד (רדאד ג'בארה)

מה עם אח שלו דיקסון?

”כרגע הוא כאן ומתאמן. בגלל שהוא קטין יש את הנושא של הוויזה. בודקים מה לעשות איתו. יש קבוצות מבלגיה וצרפת שמתעניינות. יש עדיפות למכבי חיפה”.

מאוויס צ’יבוטה זה הדבר שהכי כואב לך כרגע שהוא נעלם?

”הוא עשה קריירה יפה. יש ירידות לפעמים, כרגע הוא ברומניה עושה דברים יפים. חשבנו שיגיע למקומות גבוהים יותר, אבל בסוף יש השתלשלות קריירה וזה המצב כרגע”.