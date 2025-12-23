יום שלישי, 23.12.2025 שעה 16:26
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סוכנו של עלי מוחמד: הוא יכול לשחק בכל ליגה

אבי ציוני, שמייצג את השחקן שהצטיין אתמול מול בית"ר י-ם, ב"שיחת היום": היו לו הצעות מדאלאס ופרנצווארוש וזה לא יצא לפועל, הוא שמח במכבי חיפה"

|
עלי מוחמד מול עומר אצילי (עמרי שטיין)
עלי מוחמד מול עומר אצילי (עמרי שטיין)

מכבי חיפה אומנם נכנעה אתמול (שני) 2:1 לבית”ר ירושלים, אך אחת מהנקודות האור של הירוקים היה עלי מוחמד, שנראה פשוט מדהים על הדשא בסמי עופר. סוכנו, אבי ציוני, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE. 

לראות את עלי מוחמד בסיום עשה לי קווץ’. הוא נתן את הכל ועדיין מכבי חיפה הפסידה.
”היה משחק טוב מאוד. לא הגיעה למכבי חיפה להפסיד. עלי נראה בפריים שלו”.

איך זה קרה?
”שילוב של כמה גורמים. היה מאמן שפחות האמין בו. מבחינתו של עלי, מכבי חיפה זה בית. כשהמצב היה פחות טוב הוא עבד יותר קשה. ברק בכר נותן לו ביטחון”.

איך הוא לא התקדם הלאה, כשכולם כן?
”זה שילוב של כמה גורמים. הגיל, הוא בן 30 והיום הגילאים בהעברות הולכים ויורדים. עלי לא מצטיין במספרים. היו שתי הצעות מקבוצות טובות, דאלאס ופרנצווארוש שרצו אותו בעבר, אבל זה לא יצא לפועל. הוא אוהב מאוד להיות בחיפה. אולי זה עוד יגיע”.

עלי מוחמד מתוסכל (עמרי שטיין)עלי מוחמד מתוסכל (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מדברים על חידוש חוזה?
”בינתיים לא. ניתן לו ליהנות מהתקופה”.

חשבתם פעם שהוא יגיע לליגה הגרמנית, יש תחושה של פספוס?
”תמיד יש. אני מאמין שהוא יכול לשחק בכל ליגה בעולם. מסתכלים על חצי הכוס המלאה. הוא מוערך מאוד, אחד המנהיגים של הקבוצה. אולי בקיץ כן יהיה מעבר”.

הוא רוצה להישאר במכבי חיפה?
”כן, בברירת מחדל כן. הוא מחובר למועדון ולישראל. הוא תמיד תמך, זה לא תמיד פשוט. הוא ראוי להערכה. מוקדם לדעת מה יהיה”.

ירין לוי ועלי מוחמד (רדאד גירין לוי ועלי מוחמד (רדאד ג'בארה)

מה עם אח שלו דיקסון?
”כרגע הוא כאן ומתאמן. בגלל שהוא קטין יש את הנושא של הוויזה. בודקים מה לעשות איתו. יש קבוצות מבלגיה וצרפת שמתעניינות. יש עדיפות למכבי חיפה”.

מאוויס צ’יבוטה זה הדבר שהכי כואב לך כרגע שהוא נעלם?
”הוא עשה קריירה יפה. יש ירידות לפעמים, כרגע הוא ברומניה עושה דברים יפים. חשבנו שיגיע למקומות גבוהים יותר, אבל בסוף יש השתלשלות קריירה וזה המצב כרגע”.

