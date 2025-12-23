הקשר סנדרו אלטונשווילי סיכם בהפועל חיפה

הפועל חיפה מתחזקת: קשר נבחרת גאורגיה (28), סנדרו אלטונשווילי, סיכם במועדון עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת, כך הודיעה הקבוצה.

אלטונשווילי שיחק בוולפסברגר מהבונדסליגה האוסטרית ובחצי השנה האחרונה במדי איבריה טביליסי עימה זכה באליפות גאורגיה. הוא בישל במדיה שלושה שערים ב-12 משחקים בעונה הזו.

כמו כן, אלטונשווילי ערך שמונה הופעות במדי נבחרת גאורגיה, שתיים מהן כמחליף ביורו 2024: הוא נכנס לדקה בהפסד 3:1 לטורקיה ו-49 דקות בתבוסה 4:1 לספרד. הוא לא כבש במדי נבחרת גאורגיה, אבל בישל בניצחון 0:8 על תאילנד במשחק ידידות לפני שנתיים.

סנדרו אלטונשווילי (IMAGO)

אלטונשווילי יצטרף כמובן להפועל חיפה עם פתיחת חלון העברות בכפוף לבדיקות רפואיות. הבעלים יואב כץ אמר: "אנו מצרפים לסגל שחקן איכותי עם רקורד בינלאומי שיעזור לנו"