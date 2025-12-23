יום שלישי, 23.12.2025 שעה 13:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הקשר סנדרו אלטונשווילי סיכם בהפועל חיפה

הגאורגי הבינלאומי בן ה-28 ששיחק ביורו 2024, מצטרף לקבוצה של גל אראל בכפוף לבדיקות רפואיות. הבעלים יואב כץ: "שחקן איכותי עם רקורד שיעזור לנו"

|
סנדרו אלטונשווילי מול לאמין ימאל ביורו (IMAGO)
סנדרו אלטונשווילי מול לאמין ימאל ביורו (IMAGO)

הפועל חיפה מתחזקת: קשר נבחרת גאורגיה (28), סנדרו אלטונשווילי, סיכם במועדון עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת, כך הודיעה הקבוצה.

אלטונשווילי שיחק בוולפסברגר מהבונדסליגה האוסטרית ובחצי השנה האחרונה במדי איבריה טביליסי עימה זכה באליפות גאורגיה. הוא בישל במדיה שלושה שערים ב-12 משחקים בעונה הזו.

כמו כן, אלטונשווילי ערך שמונה הופעות במדי נבחרת גאורגיה, שתיים מהן כמחליף ביורו 2024: הוא נכנס לדקה בהפסד 3:1 לטורקיה ו-49 דקות בתבוסה 4:1 לספרד. הוא לא כבש במדי נבחרת גאורגיה, אבל בישל בניצחון 0:8 על תאילנד במשחק ידידות לפני שנתיים.

סנדרו אלטונשווילי (IMAGO)סנדרו אלטונשווילי (IMAGO)

אלטונשווילי יצטרף כמובן להפועל חיפה עם פתיחת חלון העברות בכפוף לבדיקות רפואיות. הבעלים יואב כץ אמר: "אנו מצרפים לסגל שחקן איכותי עם רקורד בינלאומי שיעזור לנו"

