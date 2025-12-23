"התמונות של אתמול היו תמונות של אליפות"

קצת יותר מחצי שנה אחרי שחתם על החוזה בבית”ר ירושלים, זיו בן שימול ניצח אתמול (שני) את האקסית מכבי חיפה. הקשר סידר לברק יצחקי 1:2 דרמטי על ברק בכר בדקה ה-97 ואותת שבית”ר מועמדת רצינית לזכות באליפות. הקפטן לשעבר של הירושלמים, אבירם ברוכיאן, סיכם את המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה מסכים עם יצחקי לא לדבר על אליפות?

”כן, אני מסכים שצריך להמשיך בדרך הזאת, אבל הקבוצה רצה לאליפות”.

הצהרה כזאת תוביל לפוש קדימה, לא?

”התמונות של אתמול היו של אליפות. המזל והווייב עם בית”ר ירושלים. במשחק כזה שיש שחקנים לא כשירים, באים לסמי עופר, זה לא קל, ועדיין מנצחים את המשחק בתוצאות סיום. יש קבוצה בריאה וחדר הלבשה טוב. בחרו את השחקנים כמו שצריך. בן שימול רץ כמו משוגע”.

בן שימול חתום על שניים מהרגעים הכי גדולים של בית”ר העונה. מה מיוחד בבית”ר שהצעירים פורחים ומלאי מוטיבציה?

”זה החמימות של האנשים במועדון. מאיר הרוש וכפיר אדרי והאנשים מסביב, אלמוג כהן, ברק יצחקי, משה אוחיון. יש צוות כל כך מכיל ואוהב, כל הקבוצה מגיעה בסוף משחק, כולל אלה שלא משחקים, ושמחים. היא רצה לאליפות בלי להצהיר. בבית”ר מוצאים את הנוסחה להוריד שחקנים לקרקע. לדעתי הייתה רמיזה בראיון של יצחקי, שהוא מתרכז בפלייאוף העליון”.